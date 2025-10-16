(UOL/FOLHAPRESS) - Em menos de 24 horas, o atacante Flaco López fez sua estreia pela seleção argentina, nos Estados Unidos, deu uma assistência, viajou para São Paulo e marcou na partida contra o RB Bragantino.
Com o gol, López chegou a 23 gols na temporada em 52 jogos. A marca já é superior a da temporada passada, quando ele marcou 22, e a todas as outras da sua carreira.
O atacante chegou a 55 gols marcados pelo Palmeiras, se tornando o segundo argentino com mais gols na história do clube, empatado com Bovio. Entre os estrangeiros da história do clube, ele só fica atrás de Echevarrieta e Arce.
LOGÍSTICA COMPLEXA
Logo após o final da partida entre Argentina e Porto Rico, em Fort Lauderdale, na Flórida, Flaco López e Aníbal Moreno pegaram um voo fretado pelo Palmeiras para São Paulo.
O voo deste trecho durou aproximadamente oito horas, e os atletas chegaram na manhã da quarta-feira. Após passarem por avaliação do Núcleo de Saúde e Performance do clube, foram escalados para a partida. Aníbal Moreno entrou aos 14 minutos do segundo tempo e Flaco aos 32 da mesma etapa.
Agora, o Palmeiras entende que terá os jogadores 100% preparados fisicamente para o confronto contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (19).