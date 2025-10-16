O confronto contra Senegal ocorrerá em 15 de novembro (um sábado), no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), às 13h (horário de Brasília). Três dias depois, a seleção enfrenta a Tunísia, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).
Na última terça (14), o Brasil sofreu derrota inédita para o Japão (3 a 2) no segundo de dois amistosos contra seleções asiáticas. Quatro dias antes, a Amarelinha havia aplicado 5 a 0 na Coreia do Sul.
A seleção já mediu forças com as equipes africanas em amistosos antes da Copa de 2022. Há seis anos, a seleção empatou em 1 a 1 como Senegal. Em setembro de 2022, a Amarelinha goleou a Tunísia (5 a 1). Ambos os jogos ocorreram quando a seleção era comandada pelo técnico Tite.
O planejamento do técnico da seleção, Carlo Ancelotti, prevê ainda amistosos contra seleções europeias em março de 2026.
