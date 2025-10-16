RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma reunião na Federação do Rio (Ferj) definiu nesta quinta-feira (16) o esquema de segurança para o duelo entre Flamengo e Palmeiras, pelo Brasileiro, no domingo (19).

A partida terá um aumento de 60% do efetivo policial na comparação com a última vez que o Palmeiras enfrentou o Flamengo no Maracanã, pelo Brasileiro.

Domingo, serão 800 policiais militares, contra 500 do duelo pela Série A, em agosto de 2024.

QUAL A CONTA

O Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) escalou 660 agentes para o próximo jogo.

A Polícia Militar ainda destinará 140 agentes do 6º Batalhão, para auxiliar na segurança dos arredores do Maracanã.

No último jogo do Palmeiras contra o Fla no Rio, em agosto de 2024, o Bepe destinou 400 agentes. O salto para os atuais 660 significa um aumento de 65%.

Somando com o efetivo do 6º BPM, serão 800 policiais militares em ação deste domingo, contra 500 do jogo do Brasileirão 2024. Um aumento total de 60%.

As autoridades de segurança usam cores para classificar o nível de risco do jogo.

Flamengo x Palmeiras deste domingo ficará entre o nível laranja e vermelho (mais alto). Só não será vermelho por completo porque não haverá fechamento total das vias no entorno do Maracanã.

A título de comparação, o Flamengo x Racing da próxima quarta-feira, pela Libertadores, será vermelho.

A definição do alto risco leva em conta o histórico entre as torcidas e também o fato de a organizada do Palmeiras ser aliada da torcida do Vasco, rival do Fla.

2 MIL PALMEIRENSES ESPERADOS

Outros órgãos, como Guarda Municipal, Policia Civil e Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer), vão acrescentar cerca de 200 agentes na operação.

Domingo, 2 mil torcedores palmeirenses são esperados na partida. Os que vierem de São Paulo, como de praxe, terão os 80 ônibus escoltados. A Polícia Rodoviária Federal passará o bastão para o Bepe na altura de Resende.

Por questões de segurança, o trajeto até o estádio é mantido sob sigilo, para evitar emboscadas.

Mandantes e visitantes terão que passar pelo controle de biometria facial do Maracanã. Não haverá bilheterias abertas ou venda de ingressos no dia do jogo, até porque a carga já está esgotada.

A projeção é de Maracanã lotado, com público estimado em 69.413 presentes.