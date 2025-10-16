RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou, nesta tarde (16), as escalações dos atletas da seleção masculina para cada aparelho na disputa do Mundial de ginástica artística. O torneio, em Jacarta, vai ser realizado entre os dias 19 e 25.

VEJA A CONVOCAÇÃO

Solo: Caio Souza, Diogo Soares e Tomás Florêncio

Cavalo com alças: Vitaliy Guimarães, Diogo Soares e Caio Souza

Argolas: Diogo Soares e Caio Souza

Salto: Tomás Florêncio, Diogo Soares e Caio Souza

Paralelas: Caio Souza, Diogo Soares e Vitaliy Guimarães

Barra fixa: Caio Souza, Diogo Soares e Arthur Nory

Individual geral: Diogo Soares e Caio Souza

O QUE ACONTECEU

A seleção brasileira realizou, nesta quinta-feira (16), o chamado "treino de pódio". Esse é o momento em que os ginastas têm contato direto com os aparelhos oficiais da competição, ajustam detalhes técnicos e testam os movimentos em condições semelhantes às das provas.

Caio Souza e Diogo Soares são os nomes que vão disputar o individual geral. Convocado após o corte de Yuri Guimarães, Tomás Florêncio vai disputar o solo

Arthur Nory vai disputar na barra fixa. Enquanto isso, Vitaliy Guimarães vai estar no cavalo com alças e paralelas.

O treinamento de pódio é também a fase de definição dos aparelhos. Dentro desse formato, a comissão técnica define cada atleta no melhor aparelho, avaliando a parte técnica, a segurança e estabelecendo as séries dentro da estratégia competitiva, sempre pensando na melhor competição para o Brasil Hilton Dichelli Junior, coordenador da seleção masculina

"O Brasil passou muito bem, reconheceu os aparelhos e saiu confiante. Agora, o foco é dar continuidade à preparação para que possamos fazer um ótimo trabalho nas classificatórias", completou.