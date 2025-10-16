Medalhista de ouro no tiro com arco nos Jogos Universitários Brasileiros de Natal, a história de Fábio Klier com o esporte é um pouco diferente do usual. Em vez de seguir os passos dos pais, foi ele quem os levou para a modalidade. O pai foi companheiro nos primeiros anos de descoberta do tiro com arco. A mãe, que já era professora de educação física, acabou se tornando técnica do esporte. Os dois são os maiores incentivadores do Fabio como atleta e ficaram torcendo à distância, lá em Belo Horizonte, pelo desempenho do filho na estreia do tiro com arco nos JUBs de Natal. A torcida deu certo: ele conquistou o ouro no arco recurvo masculino logo na primeira primeira vez em que a modalidade fez parte da competição.

Aos 21 anos, Fabio cursa o sétimo período de engenharia da computação na PUC-MG e concentra os estudos à noite, para poder treinar pela manhã e à tarde. Ele diz que a rotina ficou menos difícil depois de ter concluído a escola.

Na faculdade é até um pouco mais fácil, porque você consegue mudar os horários do seu semestre, para encaixar na sua rotina de treino. Nos primeiros períodos era sempre de manhã, mas a partir do quinto período eu passei para o noturno, justamente para adequar mais ainda à rotina de treino, relata Klier.