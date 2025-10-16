A dedicação ao esporte já trouxe alguns frutos. Competindo, ele faturou ouro individual em Buenos Aires, em sua primeira viagem internacional em 2023, acompanhado do pais. No ano seguinte, à convite da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), participou de uma competição sul-americana em Guayaquil (Equador), conquistando o bronze individual e o ouro na dupla mista. O caminho traçado por Klier visa a realização de um sonho principal: competir nos Jogos Olímpicos.
Não tem evento igual. A Olimpíada, querendo ou não, é um ciclo muito grande, todo mundo fica na expectativa e todos os atletas do mais alto rendimento fazem ciclos e microciclos, macrociclos, justamente visando as Olimpíadas, para estar o mais preparado possível.
O principal ídolo de Klier no esporte é o atual campeão brasileiro Marcus Vinícius DAlmeida, que compete na mesma categoria que ele, o arco recurvo.
Agora eu estou na categoria adulta, faço competições com ele, contra ele, então a gente acaba desenvolvendo um vínculo e você acaba conhecendo como pessoa. E realmente o cara é diferenciado, ele consegue resultados exorbitantes, conclui o estudante, que deseja participar das próximas edições do JUBs tanto individualmente quanto em dupla.
A edição de Natal foi a primeira com competições de tiro com arco, nas categorias individual feminina e masculina do arco recurvo, dupla mista do arco recurvo, e individual feminina e masculina do arco composto.
* Verônica Dalcanal viajou a Natal à convite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU).
