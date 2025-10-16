SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em duelo de meio de tabela, o Grêmio bateu o São Paulo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (16), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo foi válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carlos Vinícius foi o cara do jogo. O brasileiro anotou os dois gols do triunfo gaúcho -um no primeiro tempo, aproveitando bom posicionamento, e outro na etapa final, de pênalti.

Ambas as equipes chegaram com uma grande quantidade de desfalques - donos da casa tinham nove, enquanto os visitantes, 12. Ainda no primeiro tempo, as listas aumentaram: Alysson precisou ser substituído pelo lado gremista, enquanto Wendell deixou o campo de maca, pelos paulistas.

O Grêmio colou na primeira parte da tabela com o triunfo, em 11° com 36. Os paulistas vêm logo acima, estacionados na oitava colocação, com 38.

Os dois times voltam a campo no domingo. Às 20h30 (de Brasília), gremistas enfrentam o Bahia, em Salvador, enquanto são-paulinos vão ao interior paulista visitar, às 18h30, o Mirassol.

SÃO PAULO ERRA, GRÊMIO APROVEITA

O duelo de tricolores começou lá e cá. O São Paulo, mesmo fora de casa, não se acanhava e conseguiu criar chances. A válvula de escape era normalmente Gonzalo Tapia, atuando pelo lado esquerdo do ataque. Os donos da casa, porém, também saíam para o jogo.

As coisas mudaram de figura quando Alysson foi substituído por Pavón -pouco depois de os paulistas, também por lesão, perderem Wendell, substituído por Patryck. O argentino passou a protagonizar as operações de ataque dos gremistas e foi responsável pelo arremate que caiu nos pés de Carlos Vinícius, que abriu o placar, já na reta final da etapa inicial.

Depois do intervalo, Hernán Crespo sacou Alan Franco e colocou Lucas em campo. a troca não deu certo, e o Grêmio seguiu melhor, conseguindo dobrar a vantagem com Carlos Vinícius, de pênalti, logo no início.

Crespo ainda mexeu no time paulista e colocou o time mais para frente, com Ferreira e Rigoni, mas encontrando muitas dificuldades para furar o bloqueio dos donos da casa. São-paulinos até arriscaram com mais uma ou duas chances na reta final, em abafa, mas nada que pudesse tirar o zero do placar.

Bastou, então, gremistas controlar o jogo até o apito final. 2 a 0.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Arthur (Gustavo Martins), Dodi e Edenílson (Cuéllar); Alysson (Pavón), Amuzu (Cristaldo) e Carlos Vinícius (Cristian Olivera). Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO

Rafael; Alan Franco (Lucas Moura), Arboleda e Sabino; Wendell (Patryck), Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho (Ferreira) e Mailton; Luciano (Rigoni) e Tapia (Luiz Gustavo). Técnico: Hernán Crespo.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 21.526 pessoas

Renda: R$ 1.067.568,00

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Carlos Vinícius (38/1°T, 10/2°T)

Cartões amarelos: Gonzalo Tapia, Luciano e Maílton (SAO)