SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians pode ter oito retornos para encarar o Atlético-MG, no sábado (18), e tentar "virar a chave" da derrota no clássico para o Santos, ocorrida na última quarta-feira pelo Brasileirão. O termo, aliás, foi utilizado por Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, depois do último tropeço alvinegro.

QUEM SÃO ELES?

Hugo Souza. O goleiro volta ao posto depois de ser substituído pelo jovem Felipe Longo. Titular absoluto e jogador que mais atuou com a camisa corintiana na temporada. Hugo Souza não atuou contra o Peixe por dois motivos: estava na Data Fifa e suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Matheus Bidu. Destaque da equipe de Dorival Júnior cumprindo a função de ala nas últimas semanas, o lateral-esquerdo é outro que está liberado após cumprir suspensão no Brasileiro.

Félix Torres. O zagueiro é considerado reserva, mas voltou da Data Fifa sem qualquer cansaço por não atuar como titular do Equador e pode ser opção na defesa contra o Atlético-MG. O motivo? André Ramalho segue machucado, e Gustavo Henrique tomou o terceiro cartão amarelo no clássico paulista.

Martínez. Depois de desfalcar o Corinthians pela ausência em treinamentos e tomar multa da diretoria, o venezuelano está liberado e já treina com o restante do elenco. Martínez acumula 42 jogos na temporada e deve retomar a titularidade no fim de semana.

Carrillo. A recuperação do meia peruano surpreendeu o departamento médico alvinegro. Ele, que machucou o ligamento do tornozelo no início de agosto e precisou passar por cirurgia, está na transição física desde a semana passada e tem chance de, ao menos, ser relacionado por Dorival.

Garro. Recuperado de lesão, o meia argentino até voltou contra o Santos, mas iniciou o clássico no banco de reservas e entrou em campo por cerca de 25 minutos. Lucas Silvestre afirmou que o retorno de Garro é "progressivo", portanto, ele deve atuar por mais tempo diante do Atlético-MG.

Memphis. De volta após representar a Holanda na última Data Fifa, o atacante também iniciou o duelo contra o Santos entre os suplentes e acabou acionado na metade do 2º tempo. A comissão vê, no entanto, a situação de Memphis como mais confortável em relação ao vivido por Garro.

"O Garro vem de um tempo parado, e foi acordado com o atleta e o departamento médico de que ele poderia jogar de 25 a 30 minutos. Com o Memphis também foi assim, e acredito que ele tenha condição de atuar os 90 minutos ou boa parte do jogo. O Garro vai ter uma carga progressiva", afirma Lucas Silvestre.

Romero. O paraguaio também estava representando seu país nos últimos dias e deve voltar ao banco de reservas diante do Atlético-MG. Fora do último clássico por questões de logística, Romero só atuou por nove minutos no último jogo da seleção sul-americana e não apresenta problemas físicos.