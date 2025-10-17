SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 28ª rodada do Brasileiro acabou, e a dupla Palmeiras-Flamengo segue cada vez mais favorita ao título do torneio: juntos, paulistas e cariocas somam mais de 98% de chances de ficar com a taça (68,3% para o alviverde e 29,8% para o rubro-negro). Os dados são do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

BRIGA PELO TÍTULO

Palmeiras e Flamengo venceram na quarta-feira (15) e se descolaram do Cruzeiro, que empatou o clássico contra o Atlético-MG e despencou nas chances, segundo o levantamento.

A rodada também foi boa para o Mirassol, que fecha o G4 com folga. A equipe do interior paulista superou o Inter atuando em casa e segue viva ?mesmo com uma porcentagem modesta.

O Bahia, que perdeu para o Vitória nesta quinta-feira (16), praticamente deu adeus à briga pelo troféu. A situação do Fluminense, mesmo superando o Juventude, também é complicada.

Palmeiras - 68,3% (era de 69% na última rodada)

Flamengo - 29,8% (era de 25,1%)

Cruzeiro - 1,8% (era de 5,2%)

Mirassol - 0,16% (era de 0,2%)

Bahia - 0,012% (era de 0,2%)

Fluminense - 0,004% (era de 0%)

Botafogo - 0,001% (era de 0,01%)

E O REBAIXAMENTO?

O Sport tem o maior risco, com mais de 99%. O lanterna do Brasileirão empatou em 1 a 1 com o Ceará atuando em casa.

Juventude chegou a 94,1% de chance de cair para a Série B, enquanto o Fortaleza passa de 80%. O Vitória, com 65,5% "fecha" o quarteto com maior risco de rebaixamento.

Já o Santos reagiu com a vitória sobre o Corinthians e tem 16,8% de chance de rebaixamento ? o rival do Peixe, aliás, acumula 10,9% de risco de queda.

Sport - 99,32%

Juventude - 94,1%

Fortaleza - 86%

Vitória - 65,5%

Santos - 16,8%%

Inter - 11,8%%

Corinthians - 10,9%

Atlético-MG - 7,1%

Ceará - 2,6%

Red Bull Bragantino - 2,1%

Grêmio - 1,8%

Vasco - 1,3%

São Paulo - 0,79%

Fluminense - 0,009%

Botafogo - 0,004%

Bahia - 0,001%

COMO ESTÁ A TABELA DO BRASILEIRÃO

Palmeiras - 61 pontos (27 jogos)

Flamengo - 58 pontos (27 jogos)

Cruzeiro - 53 pontos (28 jogos)

Mirassol - 49 pontos (28 jogos)

Botafogo - 43 pontos (28 jogos)

Bahia - 43 pontos (27 jogos)

Fluminense - 41 pontos (27 jogos)

São Paulo - 38 pontos (28 jogos)

Vasco - 36 pontos (28 jogos)

Red Bull Bragantino - 36 pontos (28 jogos)

Grêmio - 36 pontos (28 jogos)

Ceará - 35 pontos (27 jogos)

Corinthians - 33 pontos (28 jogos)

Atlético-MG - 33 pontos (27 jogos)

Internacional - 32 pontos (27 jogos)

Santos - 31 pontos (27 jogos)

Vitória - 28 pontos (28 jogos)

Fortaleza - 24 pontos (27 jogos)

Juventude - 23 pontos (28 jogos)

Sport - 17 pontos (27 jogos)