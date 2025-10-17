(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vive mais um capítulo de sua interminável sequência de problemas médicos. Na derrota para o Grêmio, Wendell deixou o campo de maca com suspeita de fascite plantar e se tornou o 11º desfalque do elenco tricolor.

'SURPRESAS CONSTANTES'

O lateral-esquerdo deixou o gramado da Arena do Grêmio com dores e de maca, diagnosticado inicialmente com fascite plantar. Ele passará por exames nesta sexta-feira.

Este é o 11° problema de lesão do São Paulo neste momento. O Tricolor viajou a Porto Alegre sem dez jogadores ?algo "inacreditável", avaliou Hernán Crespo, após a derrota, que fez o time estacionar na tabela, a cinco pontos do G-6, em oitavo.

"Tento programar o dia a dia, [mas] as surpresas aqui são constantes. Não tenho o privilégio, como outros, de pensar daqui a dois dias. Nem [estou falando de] um mês, dois meses... De um dia. Porque, aqui, acontecem coisas inacreditáveis todos os dias", disse Hernán Crespo, em entrevista coletiva.

O departamento médico está repleto de problemas pontuais. E mesmo sacando o trio de atacantes já considerado baixa para a temporada ?Calleri, André Silva e Ryan Francisco, que se recuperam de rupturas no ligamento cruzado anterior do joelho?, a lista é impressionante.

Cédric Soares e Enzo Díaz foram as baixas mais recentes. O primeiro teve uma pequena fratura no dedão do pé, enquanto o argentino reclamou de dores no quadril.

No âmbito dos problemas musculares, Luan e Rafael Tolói já se recuperam de contusões há semanas e agora contam com a companhia de Oscar. O camisa 8 completou três meses fora após fraturar três vértebras e distendeu a panturrilha sozinho, antes mesmo de voltar aos gramados, durante treino.

A lista de ausências ainda tinha Pablo Maia, suspenso, e Bobadilla, que não reunia condições físicas após duas partidas como titulares pela seleção do Paraguai, nesta Data Fifa.

Para o embate de domingo, contra o Mirassol, a tendência é que os desfalques sejam menores. Enzo, Cédric, Maia e Bobadilla são prováveis retornos, enquanto Tolói corre contra o tempo para voltar a ficar à disposição.

Nomes como Oscar e Luan e agora Wendell, ainda assim, seguem fora de ação.

No São Paulo, acontecem muitas coisas durante o dia a dia. Então, a ideia é tentar fazer o melhor possível... Depois falamos de dezembro. Quando acabar a temporada, faremos um balanço para decidir o que fazer no futuro. Agora, é ver o que fazer no dia a dia. Não tem meta, não tem nada. Continuar, tentar caminhar, correr... Possivelmente voar... Mas é o momento de viver o dia a dia

Com apenas dois treinos antes da viagem a Mirassol, o Tricolor se reapresenta no CT da Barra Funda nesta manhã. O jogo acontece às 18h30 (de Brasília) de domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão.