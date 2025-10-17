RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um erro fatal na prorrogação que custou o título da Libertadores para o Flamengo. A tarde vivida por Andreas Pereira naquele 27 de novembro de 2021, em Montevidéu (Uruguai), gerou uma ferida que demorou bastante a passar, mas num roteiro que somente o futebol pode proporcionar: quatro anos depois ele foi recebido de braços abertos pelo clube que era seu adversário naquele dia, o Palmeiras.

'LUTO' DE DOIS MESES E CARRO BLINDADO

Quem conviveu com Andreas Pereira naquele período descreve-o como uma pessoa que ficou "totalmente desolada". O erro dele culminou no título do Palmeiras daquele ano. Na prorrogação, ele recuou mal a bola, Deyverson aproveitou a falha e fez o gol da vitória na Libertadores.

"O luto dele demorou uns dois meses. A gente entrou de férias e, quando se reapresentou, ele ainda estava totalmente desolado", disse uma fonte do Ninho do Urubu.

Ciente do problema, o Flamengo criou uma rede de apoio já nas primeiras horas após a falha, ainda em Montevidéu. Até mesmo a questão da segurança do volante foi uma preocupação que a diretoria teve na chegada da delegação ao Rio.

"De volta ao Brasil, tinham pessoas tentando atacar o ônibus. Tivemos que parar o ônibus mais cedo e trocar de carro para um que não é normal, era à prova de balas", disse Andreas Pereira, em 2024, ao podcast britânico "Five", quando estava no Fulham.

DIEGO RIBAS: 'PROTEGEMOS NO QUE FOI POSSÍVEL'

Capitão do Flamengo por muito tempo e integrante daquele elenco, Diego Ribas relembrou o apoio que o grupo e a comissão técnica passaram a Andreas Pereira.

"Ele sentiu muito naquele momento, não poderia ser diferente, mas achei que ele foi muito forte a partir dali, seguiu em frente. Acredito que nós, como companheiros, fizemos a nossa parte também, protegemos no que foi possível. O treinador, na altura, o Renato Gaúcho, também foi muito bem. Então, nós contribuímos, mas ele foi muito forte, teve muita personalidade para seguir em frente", disse Diego Ribas, ao UOL.

ORGANIZADA VAI AO CT E MESCLA APOIO COM AMEAÇA

Os companheiros foram os que mais o acolheram, algo que gerou um sentimento de gratidão em Andreas. Na época, porém, o Rubro-Negro não contava com psicólogos em seu quadro, algo que ocorre nesta sexta-feira (17) em dia.

Três dias depois do fatídico episódio, Andreas ainda recebeu a visita de organizadas do Flamengo no CT Ninho do Urubu para uma conversa em particular. Os torcedores prometeram apoio ao jogador, mas fizeram a ressalva de que não tolerariam outra falha do gênero. Na ocasião, o volante ouviu calado a maior parte do tempo, porém fez uma promessa: "Podem contar comigo, eu vou ficar aqui até o Flamengo ganhar outra Libertadores".

NÃO FOI POSSÍVEL CUMPRIR PROMESSA, MAS TEVE ADEUS EMOCIONANTE

Os planos de Andreas, porém, não se concretizaram. Não por vontade própria, mas por forças contratuais. O volante estava emprestado pelo Manchester United até 30 de junho de 2022. Para ficar em definitivo, o Flamengo precisava pagar 10 milhões de euros, mas decidiu não efetuar a compra.

Antes de retornar ao clube inglês, porém, o jogador teve sua última partida pelo Rubro-Negro, e quis o destino que fosse com gol e vitória. Andreas marcou no 1 a 0 do Flamengo sobre o Tolima (COL), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

RECEBEU MEDALHAS UM ANO E MEIO DEPOIS

Curiosamente o Flamengo, meses depois da saída de Andreas, se consagraria campeão da Libertadores e da Copa do Brasil naquela temporada.

Em novembro de 2023, a diretoria rubro-negra resolveu presenteá-lo com as medalhas das conquistas (na Copa do Brasil ele atuou em apenas uma partida). O jogador, que já estava no Fulham (ING), fez questão de postar um vídeo com elas e as beijou.

Andreas Pereira recebeu as medalhas de campeão da Copa do Brasil e Libertadores. No torneio nacional, só enfrentou o Atlético-MG na derrota em Minas. Pela competição sul-americana, o meia jogou a fase de grupos até a vitória contra o Tolima, 1 a 0, em Ibagué #FutGloboCBN pic.twitter.com/tICdRIlFuo

'SOBRE O QUE ACONTECEU NO PASSADO, JÁ PASSOU'

Andreas Pereira foi apresentado pelo Palmeiras no dia 11 de setembro de 2025. Como esperado, foi questionado sobre o fatídico 27 de novembro de 2021 e as provocações de torcedores sobre o episódio, mas ele garantiu ter superado.

Sobre o que aconteceu no passado, já passou. Isso são coisas normais, essas provocações são coisas de torcida. Eu não dou muita atenção. Sou profissional. Estou focado aqui.Andreas Pereira, em sua apresentação no Palmeiras

O volante, inclusive, destacou que o carinho dos torcedores do Palmeiras e o empenho do clube durante as negociações foram cruciais para ele aceitar a proposta mesmo tendo outras ofertas da Premier League:

É gratificante você ver o tanto de esforço que a Leila (Pereira, presidente do Palmeiras) e o Anderson Barros (diretor-executivo) fizeram por mim e pela minha família. Foi um esforço muito grande. Isso e o carinho da torcida me fizeram mudar de ideia. 'Vou para o Brasil, para um grande clube, aonde eles me querem, e vou fazer meu melhor lá'. Essa sensação, para mim, foi a mais importante.Andreas Pereira, em sua apresentação no Palmeiras

Ex-companheiro de Andreas no Flamengo, Diego Ribas comentou a decisão dele em acertar com o Palmeiras:

Voltou ao Brasil agora para o Palmeiras. A partir daí é uma decisão muito pessoal dele, mas é um excelente jogador, uma excelente pessoa também, e foi um prazer jogar com ele.Diego Ribas, ao UOL

XODÓ DOS PALMEIRENSES, TERÁ HATERS NO MARACANÃ

Mesmo com pouco tempo de Palmeiras, Andreas Pereira já caiu nas graças dos alviverdes com o desempenho até aqui. Para muitos, sua chegada foi crucial para a guinada do time rumo à liderança.

Por outro lado, o hate rubro-negro aumentou após a transferência para o rival. Além de ter sofrido xingamentos em suas redes sociais, o volante, muito provavelmente, terá que conviver com a vaia dos torcedores do Flamengo, domingo, às 16h, no Maracanã, em jogo com caráter de decisão do Campeonato Brasileiro.