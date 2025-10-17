SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com nove gols nos últimos dez jogos, Vitor Roque, do Palmeiras, caminha para superar Kaio Jorge, do Cruzeiro, e assumir a artilharia do Brasileiro. E a "troca de posições" pode acontecer daqui a apenas cinco jogos.

O camisa 9 alviverde é o terceiro jogador com mais gols no campeonato, com 12, enquanto Kaio Jorge é o líder, com 15. Vitor Roque divide a colocação com Vegetti, atacante do Vasco.

Roque, porém, tem média de 0,9 gol por jogo, enquanto o artilheiro do Cruzeiro tem média de apenas 0,2. O levantamento considerou o desempenho dos atacantes em seus respectivos dez últimos jogos.

Se mantiver a marca, o palmeirense baterá 16 gols em um intervalo de até cinco partidas. E a "contagem regressiva" pode ser menor, já que Vitor Roque anotou quatro nos últimos três jogos que disputou.

Próximos jogos do Palmeiras pelo Brasileiro

19/10, às 16h (de Brasília) - Flamengo (fora)

26/10, às 20h30 (de Brasília) - Cruzeiro (casa)

2/11, às 18h30 (de Brasília) - Juventude (fora)

6/11, às 21h30 (de Brasília) - Santos (casa)

9/11, às 20h30 (de Brasília) - Mirassol (fora)

Com o melhor percentual em dez jogos, Vitor Roque não será ameaçado sequer pelo atual vice-artilheiro Arrascaeta. O meia do Flamengo tem 14 bolas na rede, mas média, neste intervalo, de 0,4 gol por partida.

Artilharia do Brasileiro

1 - Kaio Jorge (Cruzeiro) - 15 gols

2 - Arrascaeta (Flamengo) - 14 gols

3 - Vegetti (Vasco) e Vitor Roque (Palmeiras) - 12 gols

4 - Pedro (Flamengo) - 11 gols

5 - Reinaldo (Mirassol) e Flaco López (Palmeiras) - 10 gols

Desempenho nos últimos 10 jogos

1 - Vitor Roque (Palmeiras) - 9 gols

2 - Flaco López (Palmeiras) - 7 gols

3 - Pedro (Flamengo) - 6 gols

4 - Arrascaeta (Flamengo) - 4 gols

5 - Vegetti (Vasco) e Reinaldo (Mirassol) - 3 gols

6 - Kaio Jorge (Cruzeiro) - 2 gols

CRESCIMENTO APÓS DUPLA COM FLACO LÓPEZ

Oito dos 12 gols de Vitor Roque no Brasileirão aconteceram após o início da parceira com o argentino. Dois deles, inclusive, contaram com assistência do camisa 42 alviverde.

Se contar outras competições, o camisa 9 mais que dobrou seu número de tentos desde a criação de "Flaco Roque". No intervalo, foram 11 bolas na rede, totalizando 16 na temporada.

Ele, inclusive, está a cinco gols de igualar sua temporada mais goleadora da carreira. Em 2023, pelo Athletico, o atacante marcou 21 vezes.

Flaco López também se beneficiou e já faz o seu melhor ano. O camisa 42 chegou, na quarta-feira, a 23 gols no ano, superando o desempenho do ano passado, quando anotou 22 em 61 partidas.

Com a dupla de ataque afiada, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Flamengo no Maracanã. A partida acontece no domingo, às 16h (de Brasília) e é válida pela 29ª rodada.