(UOL/FOLHAPRESS) - Ao fim da primeira fase de pré-venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, iniciada em setembro, a Fifa anunciou que um milhão de entradas já foram adquiridas para a competição que terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede.

O QUE ACONTECEU

Pessoas de 212 países já compraram ingressos. A entidade máxima do futebol abrirá uma nova fase de vendas em outubro.

A maior demanda de entradas veio dos países anfitriões. Ingleses, alemães e brasileiros, em ordem, aparecem como os maiores interessados na sequência.

nesta sexta-feira (17), comemoramos a venda de mais de 1 milhão de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA após o Sorteio de Pré-Venda Visa. É uma resposta incrível e um sinal maravilhoso de que a maior e mais inclusiva Copa do Mundo da FIFA da história está cativando a imaginação de torcedores em todos os lugares.Gianni Infantino, presidente da Fifa

A menos de um ano da Copa, 28 seleções já garantiram vaga na competição. Todos os continentes já têm ao menos um representante na Copa.

VEJA OS PAÍSES CLASSIFICADOS:

África: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal

América Central e do Norte: Canadá, México e Estados Unidos

América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai

Ásia: Japão, Austrália (disputa as eliminatórias asiáticas), Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Qatar e Arábia Saudita

Europa: Inglaterra

Oceania: Nova Zelândia