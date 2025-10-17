RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo reclamou de uma "ação surpresa" realizada nesta sexta-feira (17) no Ninho do Urubu, pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O clube afirmou que a visita atrapalhou a programação feita pensando no jogo contra o Palmeiras, domingo (19), pelo Brasileiro.

O QUE ACONTECEU

O Rubro-Negro afirmou que a ação "desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo". O Flamengo informou que a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades.

O clube informou ainda que três dos nove representantes da ABCD "assistiram integralmente às movimentações táticas". O treino desta sexta-feira (17) foi apontado como "principal atividade" visando o duelo contra o Palmeiras, atual líder do Brasileirão.

O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica.

O Flamengo relatou que já havia passado por um controle de doping esta semana por conta da semifinal da Libertadores. O time carioca enfrentará o Racing na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida.

O Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã neste domingo, às 16h (de Brasília). O Rubro-Negro é o vice-líder do Brasileiro, com 58 pontos, três a menos do que o Alviverde.

VEJA, NA ÍNTEGRA, O POSICIONAMENTO DO FLAMENGO

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo ? inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores ?, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.

Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.

O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores.

