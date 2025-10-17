(UOL/FOLHAPRESS) - Piero Ausilio, diretor da Inter de Milão (ITA) negou que houve negociação com Neymar ou mesmo que o camisa 10 santista tenha sido oferecido ao clube.

Nos últimos dias, aumentou a especulação sobre a saída de Neymar do Santos no fim da temporada. Além da Inter de Milão, outro possível destino na Itália seria o Napoli.

"Neymar na Inter? Imagina, é uma bobagem. Nunca nos falamos e nunca foi oferecido... Uma besteira", disse Ausilio em entrevista ao Corierre Dello Sport.

O futebol europeu não seria o único possível destino de Neymar em 2026. O Inter Miami estaria disposto a tirar o atacante do Santos para reeditar o trio MSN, com Messi e Suárez, que já estão no clube.

Lesionado desde setembro, Neymar segue como desfalque do Santos. O camisa 10 busca se recuperar a tempo de reforçar a equipe na reta final do Brasileirão.