RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo e multicampeão pelo Flamengo, o ex-meia Diego Ribas poderia ter trilhado um caminho fora do Ninho do Urubu caso tivesse aceitado a proposta do Palmeiras, que tentou contratá-lo no mesmo período em que o Rubro-Negro negociava.

O ex-jogador havia rescindido seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, em 2016. Sua intenção era retornar ao futebol brasileiro e ficar mais próximo da seleção.

"Não chegou perto, mas eles (Palmeiras) queriam me contratar. Foi um pouco junto (com a proposta do Fla), talvez o Palmeiras um pouco antes, mas a gente não se aprofundou na negociação porque eu priorizei sempre o Flamengo. Então não avançou, mas sim, eles tiveram interesse", afirma o jogador à reportagem.

DIEGO AGRADECE ELOGIOS DE ABEL, MAS POR ENQUANTO NÃO ATENDERÁ PEDIDO DO TREINADOR

Em fevereiro de 2023, Abel Ferreira reservou um tempo de sua entrevista coletiva pelo Palmeiras para elogiar Diego Ribas. Na ocasião, o ex-meia, já aposentado, gravou um vídeo para defender Endrick, que na época convivia com uma pressão grande por toda a expectativa criada em torno de seu futebol.

Do Endrick quero dizer uma coisa: exaltar o Diego Ribas. Fomos rivais dentro de campo, mas fora espero e acho que ele tem um propósito ainda maior do que já fez como jogador, que foi extraordinário. O futebol brasileiro precisa dele. Não sei como, nem onde, nem em que cargo, mas o futebol brasileiro precisa de gente como ele. Diego, não saia da área do futebol, pois o futebol precisa de ti e que você ensine as coisas a quem não sabe ver futebol de outra maneira.Abel Ferreira, em fevereiro de 2023

Diego Ribas ficou muito agradecido pelas palavras de Abel, treinador que admira bastante. No entanto, o ex-jogador não atendeu aos pedidos do português, pelo menos por enquanto.

Seu pós-carreira tem sido focado em mentoria e palestras sobre liderança para empresas. A parte mais ligada ao futebol se restringe ao papel de comentarista da TV Globo.

nesta quinta-feira (16), por exemplo, o UOL esteve em sua palestra para cerca de 400 garis da Comlurb. Diego se tornou uma espécie de embaixador da Comlurb, empresa municipal responsável pela limpeza do Rio de Janeiro. A parceria é sem fins lucrativos.

Fiquei muito honrado de receber esse reconhecimento do Abel, porque é um cara que está fazendo a diferença no nosso futebol e é extremamente vitorioso. Quero contribuir além do esporte. Claro, nunca me desconectando diretamente porque devo muito a ele e acredito que é uma ferramenta de desenvolvimento e educação para nossa sociedade. Mas para ir além não posso ter um cargo, nesta sexta-feira (17), específico no futebol pois tiraria essa minha autonomia e liberdade para fazer outras coisas.Diego Ribas, ao UOL