(UOL/FOLHAPRESS) - Com a recuperação de jogadores lesionados e o final da Data Fifa, o Palmeiras contará com importantes reforços em seu elenco para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, em confronto direto pela liderança do Brasileiro, no domingo (19).
Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Flaco López devem ficar à disposição de Abel Ferreira para atuar por 90 minutos no Rio de Janeiro. Os três estiveram em campo no segundo tempo da partida contra o RB Bragantino, na quarta, no Allianz Parque.
Facundo Torres também integra esta lista. O atacante foi outro a ficar no banco na última partida, mas não chegou a entrar.
Já Gustavo Gómez participou de atividades regenerativas nesta quinta-feira (16) e deve voltar ao time titular no próximo domingo. O paraguaio desfalcou o alviverde nas últimas duas rodadas,
Ramón Sosa, que teve uma lesão na coxa no início da Data Fifa, já atuou por 17 minutos contra o RB Bragantino e deve ficar à disposição para ser titular do Palmeiras no domingo.
Outro jogador que deve retornar ao time é o lateral-direito Khellven, que finaliza sua recuperação de um trauma no pé. O atleta já treina integrado ao restante do elenco.
Sem jogadores suspensos, Abel só não deverá contar com os lesionados Paulinho e Lucas Evangelista. A dupla segue no departamento médico e não tem previsão de retorno em 2025.
A 'DOR DE CABEÇA BOA' PARA ABEL
A escalação da equipe para o importante duelo contra o Flamengo apresenta alguns desafios para Abel, já que jogadores que se destacaram nos últimos jogos podem dar lugar aos convocados que retornam.
Um exemplo é Bruno Fuchs, que atuou como volante para substituir Aníbal Moreno, marcou gols nas duas últimas partidas e foi elogiado pelo treinador. Mesmo assim, Fuchs deve perder a vaga no time, a menos que Abel opte por sacar Murilo.
A outra grande indefinição na escalação é o quarto homem de meio-campo. Isso porque o 4-4-2 que potencializou a dupla Flaco-Roque nos últimos jogos tem Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Felipe Anderson como pilares no setor.
A vaga restante deve ficar entre Raphael Veiga, Mauricio, Ramón Sosa e Allan. Veiga foi o titular na vitória contra o São Paulo, na última partida antes da Data Fifa, mas não foi bem e deu lugar a Mauricio, que brilhou na partida. Os dois foram importantes nas duas últimas rodadas do Brasileirão.
PROBLEMA DE ÚLTIMA HORA
Weverton tem uma lesão na mão e virou dúvida no Palmeiras para a partida de domingo. O goleiro vai ser avaliado novamente nesta sexta-feira (17) no treino da tarde para que uma decisão final seja tomada.
Se for vetado, ele dá lugar a Marcelo Lomba ou Carlos Miguel, que foi recém-contratado e ainda não estreou com a camisa alviverde.