A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF), realizou nessa quinta-feira (17), a segunda edição do aulão de dança e ginástica no Parque Halfeld, em frente à sede do Legislativo. A atividade integrou a programação do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

As aulas foram conduzidas por professores e professoras da SEL e reuniram pessoas de diferentes idades, promovendo saúde, integração e bem-estar. De acordo com a supervisora de Atividade Física na Promoção da Saúde da SEL, Márlen Paradela, o exercício físico é um aliado fundamental na prevenção de doenças e na promoção da qualidade de vida.

“A atividade física desempenha papel essencial na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Além de fortalecer o corpo e a mente, ela cria laços sociais e reforça o propósito do Outubro Rosa, que é incentivar o autocuidado e a prevenção do câncer”, destacou Márlen.

Ao longo do mês, outras palestras, atendimentos médicos e ações de conscientização estão sendo promovidos no Palácio Barbosa Lima (sede da CMJF) e no próprio Parque Halfeld. As atividades fazem parte da Lei Municipal nº 13.431/2016 (Jane Berlose Moysés), que instituiu o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Mama.