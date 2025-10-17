RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão de arbitragem da CBF escalou Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) como árbitro do jogo entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão.

A escolha da entidade foi por um nome de peso, com Copa do Mundo no currículo e experiência para mediar o confronto entre o primeiro e o segundo colocados da competição.

A escolha por Wilton também é uma tentativa de ir na bola de segurança em meio a um momento de turbulência na arbitragem, por causa de erros que impactaram diretamente na disputa pela liderança.

Wilton, de 43 anos, já apitou três jogos do Flamengo neste Brasileiro: Cruzeiro 2 x 1 Flamengo; Flamengo 2 x 0 São Paulo e Corinthians 1 x 2 Flamengo. Com o Palmeiras, só houve uma atuação: Palmeiras 0 x 1 Bahia.

Na quarta-feira, Wilton atuou na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, no Castelão.

Domingo, a bola rola para Flamengo x Palmeiras no Maracanã às 16h.

E OS OUTROS JOGOS?

Mirassol x São Paulo - Matheus Candançan (Fifa-SP)

Internacional x Sport - Lucas Torezin (PR)

Ceará x Botafogo - Davi Lacerda (ES)

Bahia x Grêmio - Raphael Claus (Fifa-SP)

Juventude x Red Bull Bragantino - Felipe Lima (MG)

Vasco x Fluminense - Wagner Nascimento Magalhães (RJ)

Santos x Vitória - Raphael Klein (Fifa-RS)


