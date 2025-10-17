Os Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) terminaram nesta sexta-feira (17), em Natal, concluindo a maior edição do evento em número de participantes. Foram cerca de 7 mil estudantes de 312 instituições de ensino superior de todos os estados do Brasil disputando 22 modalidades esportivas. No total foram entregues 2.086 medalhas, sendo 702 de ouro, 656 de prata e 728 de bronze nas duas semanas de competição. De acordo com o diretor geral dos JUBs, Alessandro Battiste, o local foi um dos pontos positivos desta edição do evento.

Retornar ao Nordeste numa cidade que é bastante atrativa, isso facilitou bastante. A estrutura que a gente conseguiu atender aqui no Boulevard dos Atletas, tanto para o comitê organizador quanto nas áreas competições realizadas aqui no Centro de Convenções de Natal, acho que facilitou toda a nossa operação. Os locais de competição, por também não ser numa cidade tão grande, facilitou a operação de transporte, de deslocamento das delegações. Então acho que isso fez com que os JUBs deste ano fossem, podemos dizer assim, mais tranquilos, avaliou Battiste.

Foram duas semanas de competições, com modalidades coletivas e individuais. Uma das novidades desta edição foi a inclusão do tiro com arco, com o arco recurvo individual masculino, feminino e duplas mistas, além do arco composto.

Estamos muito felizes com o tiro com arco, é uma competição bastante interessante, nos surpreendeu o número de participantes, por ser o primeiro ano, avalia Alessandro. A gente faz uma pesquisa das modalidades, vê o interesse dos alunos, o que acontece nas universidades, acrescenta.