Com a vantagem de disputar três jogos em casa, o Tupi estreia no Hexagonal Final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro no dia 25 de outubro, às 15h, contra o Novo Esporte, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o Helenão. Invicto na primeira fase, o Galo Carijó terminou na liderança do Grupo A, com três vitórias e três empates, garantindo também a segunda melhor campanha geral. O técnico Raphael Miranda destaca o equilíbrio da fase decisiva e garante que o elenco está totalmente focado em conquistar o acesso ao Módulo II.

“A tabela do hexagonal, para nós, não tem para onde correr. Classificamos junto com cinco excelentes times, todas equipes fortes, com capacidade também de conquistar o acesso”, avalia o treinador. “A grande vantagem é ter os três jogos em casa. Conquistamos esse mando com a primeira colocação na nossa chave. Agora é focar, buscar o maior número de pontos possível em casa e tentar pontuar fora, como fizemos na primeira fase”.

Na primeira fase, o Tupi conquistou 12 dos 18 pontos disputados, somando sete em casa e cinco fora. O treinador acredita que repetir o desempenho pode garantir o retorno do clube ao Módulo II.

“Se a gente conquistar essa mesma pontuação, acredito que alcançaremos o acesso, que é o nosso objetivo. Sabemos que vai ser muito difícil, respeitamos todos os adversários, mas estamos trabalhando muito para isso”, reforça.

Miranda também comenta sobre a expectativa para a estreia no hexagonal.

“Sabemos que é muito importante estrear com o pé direito. Iremos enfrentar uma grande equipe, então vai nos demandar bastante tempo para estudar e analisar o adversário, que já enfrentamos na primeira fase. Tenho certeza que será um jogo muito difícil, mas estaremos muito preparados para fazer um excelente jogo e dar alegria à nossa torcida”, afirma.

O técnico ainda comentou sobre os reforços do time para a nova fase. “Os últimos reforços foram o PV e o Figueiredo, que já jogaram como titulares no último jogo e inscrevemos o Dedé, atacante, que joga pelos dois lados. Teve base no Botafogo, Flamengo e CSA. É um atleta experiente, que chegou para nos ajudar nessa reta final. Creio que será bastante importante no hexagonal”, finaliza.

Tabela de jogos do Tupi no Hexagonal

Em Juiz de Fora

Tupi x Novo Esporte – 25/10, às 15h – Helenão

Tupi x Essube – 08/11, às 15h – Helenão

Tupi x Paracatu – 15/11, às 15h – Helenão

Fora de casa

Coimbra x Tupi – 31/10, às 15h – CT do Coimbra (Contagem)

Boa Esporte x Tupi – 22/11, às 15h – Estádio Coleto de Paula (Ituiutaba)

%MCEPASTEBIN%