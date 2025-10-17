(UOL/FOLHAPRESS) - Um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES, na sigla original) apontou o Flamengo como o time mais técnico e coletivo da América Latina. O top-10 conta com outros dois brasileiros: Bahia e Botafogo.
O estudo leva em conta o quanto as equipes conseguem manter a bola quando estão sob alta pressão. O apontamento mostra que o Flamengo tem um índice de 77,7% no quesito.
O Bahia é o segundo melhor brasileiro na lista, com o índice de 76,7%, em sexto lugar geral. Duas posições atrás aparece o Botafogo, com 76,3%.
Se levados em conta, times de outros continentes, os brasileiros não ficariam nem entre os 10 primeiros. O melhor índice (81,6%) pertence ao Yverdon-Sport, que disputa a segunda divisão suíça, seguido de perto pelo PSG (FRA), com 81,3%.
VEJA O TOP-10 DOS TIMES MAIS TÉCNICOS E COLETIVOS DA AMÉRICA LATINA:
Flamengo (BRA) - 77,7%
Monterrey (MEX) - 77,3%
Alianza Lima (PER) - 77,2%
Toluca (MEX) - 77,2%
Cusco FC (PER) - 77,1%
Bahia (BRA) - 76,7%
Tigres (MEX) - 76,4%
Botafogo (BRA) - 76,3%
Independiente Del Valle (EQU) - 76,2%
Atlético Nacional (COL) - 76,1%