(UOL/FOLHAPRESS) - Um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES, na sigla original) apontou o Flamengo como o time mais técnico e coletivo da América Latina. O top-10 conta com outros dois brasileiros: Bahia e Botafogo.

O estudo leva em conta o quanto as equipes conseguem manter a bola quando estão sob alta pressão. O apontamento mostra que o Flamengo tem um índice de 77,7% no quesito.

O Bahia é o segundo melhor brasileiro na lista, com o índice de 76,7%, em sexto lugar geral. Duas posições atrás aparece o Botafogo, com 76,3%.

Se levados em conta, times de outros continentes, os brasileiros não ficariam nem entre os 10 primeiros. O melhor índice (81,6%) pertence ao Yverdon-Sport, que disputa a segunda divisão suíça, seguido de perto pelo PSG (FRA), com 81,3%.

VEJA O TOP-10 DOS TIMES MAIS TÉCNICOS E COLETIVOS DA AMÉRICA LATINA:

Flamengo (BRA) - 77,7%

Monterrey (MEX) - 77,3%

Alianza Lima (PER) - 77,2%

Toluca (MEX) - 77,2%

Cusco FC (PER) - 77,1%

Bahia (BRA) - 76,7%

Tigres (MEX) - 76,4%

Botafogo (BRA) - 76,3%

Independiente Del Valle (EQU) - 76,2%

Atlético Nacional (COL) - 76,1%