RIO DE JANEIRO E EM SÃO PAULO, None (UOL/FOLHAPRESS) - A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganhou um novo capítulo de tensão antes da bola rolar neste domingo, às 16h, no Maracanã, em jogo de caráter decisivo pelo Campeonato Brasileiro. A polêmica da vez se deu em relação aos testes antidoping. Na tarde desta sexta-feira (17), o Palmeiras confirmou a ida da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ao CT do Verdão, horas depois de reclamação pública do Rubro-Negro.

DOPING GERA POLÊMICA

Na manhã desta sexta-feira (17), o procedimento padrão da ABCD, no Ninho do Urubu, gerou incômodo da diretoria do Flamengo, que chegou a emitir comunicado.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo -- inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores --, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo.Flamengo, em nota

Horas depois, o próprio Palmeiras confirmou a ida da entidade antidopagem à Academia.

A equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) está neste momento na Academia de Futebol para realizar testes com atletas do elenco do Palmeiras. Esta é a quinta vez em 2025 que testes antidoping são realizados em jogadores do clube no centro de treinamento do Verdão - três da ABCD e dois da CONMEBOL.Palmeiras

FLAMENGO SE IRRITA E COLOCA SEGURANÇAS NA COLA DOS AGENTES

O clima foi de bastante irritação, no Ninho do Urubu, com a visita surpresa. Enfurecida, a diretoria ordenou que seguranças do clube ficassem na cola dos profissionais que permaneceram durante as atividades técnicas e táticas comandadas pelo técnico Filipe Luís. O objetivo era ter a certeza de que nenhum deles faria anotações indevidas ou fotografasse o treinamento.

O treinador rubro-negro também foi outro que se incomodou. Ele não gosta que ninguém que não seja diretamente envolvido no departamento de futebol esteja no campo durante as atividades. O sentimento foi o de invasão de privacidade e de falta de bom senso em relação à hora da chegada dos agentes.

No início do ano, o diretor de futebol, José Boto, fez uma lista de quem poderia ou não estar neste ambiente. Alguns funcionários que costumeiramente circulavam pelo local foram proibidos. O objetivo era evitar ao máximo o vazamento de informações, algo que sempre foi um problema de se conter no Flamengo.

AUTORIDADE ANTIDOPING DA CONMEBOL TAMBÉM FEZ TESTES ESTA SEMANA EM FLA E PALMEIRAS

Antes das visitas da ABCD nesta sexta-feira (17), a autoridade antidoping da Conmebol também já havia feito testes em Flamengo e Palmeiras nesta semana. A ação envolveu não só a dupla brasileira como também Racing (ARG) e LDU (EQU), os outros semifinalistas da Copa Libertadores.

Os exames feitos pelo órgão continental foram citados na nota oficial do Rubro-Negro: "O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores".

ABCD AFIRMA QUE AGIU DENTRO DA LEGALIDADE E QUE NÃO PRECISA FORNECER AVISO PRÉVIO

Após toda a polêmica, a ABCD emitiu uma nota oficial onde garantiu que agiu dentro da legalidade e seguindo os padrões internacionais. O órgão também afirmou que testes feitos pela Conmebol não substituem os nacionais e que não tem a obrigação de fornecer um aviso prévio sobre a visita aos clubes.

De acordo com as mencionadas normas, a ABCD pode realizar testes a qualquer tempo, e em qualquer lugar, inclusive durante treinos e atividades de rotina, sem necessidade de aviso prévio, com o objetivo de garantir a imprevisibilidade e a efetividade do Sistema Nacional AntidopagemTrecho da nota oficial da ABCD

CONFIRA A ÍNTEGRA DA NOTA OFICIAL DA ABCD

"A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizou duas ações de controle de rotina antidoping nesta sexta-feira (17/10). A primeira no Clube de Regatas do Flamengo e a segunda, no Centro de Treinamento do Palmeiras.

O teste antidopagem faz parte da carreira do atleta e deve ser reconhecido como atividade habitual. Se igualmente essas equipes são relevantes, igualmente serão tratadas, sem que seja colocado em risco o sigilo e confidencialidade das missões. Essa informação só poderia se tornar pública quando todos os atletas estivessem formalmente notificados.

Ambas as ações seguem total conformidade com o Código Mundial Antidopagem, o Código Brasileiro Antidopagem (CBA) e o Padrão Internacional para Testes e Investigações da Agência Mundial Antidopagem (AMA/WADA), sem o registro de qualquer intercorrência, com observância integral de todas as normas internacionais que regem o combate ao doping.

De acordo com as mencionadas normas, a ABCD pode realizar testes a qualquer tempo, e em qualquer lugar, inclusive durante treinos e atividades de rotina, sem necessidade de aviso prévio, com o objetivo de garantir a imprevisibilidade e a efetividade do Sistema Nacional Antidopagem. Ressalte-se que outras operações foram realizadas em todos os clubes do campeonato - não só no dia da principal atividade, mas também antes de partida - sempre com acompanhamento dos atletas durante todo o trabalho em campo, como preconiza a norma internacional.

Além disso, os Oficiais da ABCD atuam com absoluto sigilo, confidencialidade e integridade do processo, observando limites operacionais e respeitando a privacidade dos atletas e das equipes. O acompanhamento dos atletas após a notificação faz parte do procedimento Padrão Internacional de Testes da AMA/WADA, sendo obrigatório até a finalização da coleta ? independentemente do local ou da atividade em curso. Importante frisar que essa etapa não impede nem interrompe as atividades previstas, tendo os oficiais que aguardar a conclusão dos treinos e demais compromissos da equipe, de modo a não interferir na rotina esportiva.

A ABCD ressalta ainda que os testes realizados por outras organizações internacionais, como a Conmebol, não interferem nem substituem o planejamento nacional de testes, que segue critérios técnicos ? como sorteio, risco e representatividade ? e podem, inclusive, ser complementares".

COMO É O PROTOCOLO DA ABCD?

Chegada e Notificação

A equipe da ABCD, devidamente identificada, chega ao clube e notifica formalmente o atleta selecionado para o teste. A partir desse momento, o atleta deve permanecer sob supervisão do agente.

Coleta da Amostra

O atleta escolhe um kit de coleta lacrado de um lote disponível.

A coleta de urina (ou sangue) é feita sob a supervisão direta de um agente do mesmo sexo, garantindo a integridade do processo.

Pós-Coleta

A amostra é dividida em dois frascos (A e B) e lacrada na frente do atleta.

O atleta preenche um formulário declarando medicamentos/suplementos usados e pode fazer observações sobre o procedimento.

As amostras são enviadas sob cadeia de custódia para um laboratório credenciado pela WADA para análise.

Direitos do Atleta durante o processo:

- Ter um representante do clube presente.

- Registrar comentários ou queixas no formulário.

- Em caso de resultado positivo na amostra A, solicitar o contra-teste da amostra B para defesa.