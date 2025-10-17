SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou, na tarde desta sexta-feira (17), a escala de arbitragem para os jogos de ida das semifinais tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. O brasileiro Anderson Daronco faz parte da lista.
Na Libertadores, Flamengo x Racing, no Maracanã, tem o venezuelano Jesús Valenzuela no comando. Ele será auxiliado por dois compatriotas (Jorge Urrego e Tulio Moreno), e o equatoriano Carlos Orbe fica no VAR.
Já LDU x Palmeiras, outro duelo do torneio continental, traz uma equipe 100% argentina. Facundo Tello apita, e Héctor Paletta comanda o vídeo no embate.
Na Sul-Americana, Anderson Daronco foi escalado como juiz de campo em Universidad de Chile x Lanús. A Conmebol completou o time com Danilo Manis e Bruno Boschillia como assistentes e Raphael Toski no VAR ?todos são brasileiros.
Por fim, Del Valle x Atlético-MG traz arbitragem colombiana, com Carlos Betancur no campo e Heider Castro na cabine. O duelo ocorre em Quito.
Os jogos ocorrem na semana que vem. O Galo estreia a sequência no dia 21 (terça), um dia antes de o Flamengo entrar em campo. No dia 23 (quinta), LDU x Palmeiras e Universidad de Chile x Lanús completam os duelos de ida.