SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão nas cinco finais que disputou da Copa Libertadores Feminina, da qual é o maior vencedor, o Corinthians busca neste sábado (18) ampliar sua hegemonia e alcançar um inédito terceiro título consecutivo.

O clube do Parque São Jorge é o principal responsável pelo domínio brasileiro no torneio. Das 16 edições concluídas até hoje, 13 tiveram equipes do país como campeãs.

Chile, Paraguai e Colômbia, cada um com um troféu, são os únicos países que conseguiram desafiar a força dos times brasileiros, presentes em todas as decisões.

Em sua primeira final, o Deportivo Cali terá a chance de fazer a Colômbia se isolar como a segunda nação com mais títulos. Depois de eliminar o Colo-Colo, do Chile, o time colombiano terá sua missão mais difícil diante do Corinthians, às 16h30 (de Brasília), no estádio Florencio Sola, em Lomas de Zamora, na Argentina.

"Acho que vai ser uma final muito parecida com a do ano passado [contra o Independiente Santa Fe]. A escola colombiana exige muito duelo físico e muita força. Acredito que elas vão ceder a posse de bola para nós, como fizeram na competição", avaliou o técnico da formação brasileira, Lucas Piccinato, que assumiu o clube em dezembro de 2023 após Arthur Elias ser convidado para assumir a seleção feminina.

Elias deixou o clube depois de uma vitoriosa passagem pelo Parque São Jorge, coroada com três títulos da Libertadores (2019, 2021 e 2023).

Na semifinal da atual edição, a equipe alvinegra passou pela Ferroviária, campeã das edições de 2015 e 2020. Após empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, com vitória corintiana por 6 a 5.

Apesar da acirrada disputa com o time de Araraquara, a classificação alvinegra refletiu no cenário continental o que também se vê no âmbito nacional. Nos últimos cinco anos, o clube se consolidou como a maior potência do futebol feminino no país.

Em setembro, a equipe celebrou a conquista de seu sétimo Campeonato Brasileiro, o sexto de forma consecutiva. A trajetória vitoriosa e dominante não é por acaso. Em 2016, quatro anos antes de a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) impor a criação de equipes femininas aos clubes que disputam suas competições, o Corinthians firmou uma parceria com o Audax para estruturar a modalidade.

Dois anos depois, o time alvinegro assumiu o controle do projeto e profissionalizou o departamento numa época em que muitos clubes ainda não investiam na categoria.

Ao sair na frente no Brasil, o Corinthians também conseguiu se impor no cenário internacional. Assim como ocorre no futebol masculino, há uma grande diferença econômica entre os clubes do país e os demais da América do Sul. Pela conquista do Campeonato Brasileiro deste ano, o clube do Parque São Jorge embolsou R$ 1,8 milhão, a maior premiação da história do torneio.

Campeão colombiano, o Deportivo Cali recebeu cerca de 230 milhões de pesos (cerca de R$ 320 mil).

Somente por chegar à decisão da Libertadores, o time colombiano já garantiu uma premiação muito acima do que recebeu em seu país. Com uma premiação recorde para a modalidade, a Conmebol vai pagar US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) para o vice e US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) para o campeão.

Ainda segundo a entidade, o terceiro colocado vai receber US$ 250 mil (R$ 1,3 milhões). Também neste sábado, às 11h (de Brasília), Ferroviária e Colo Colo disputam o terceiro lugar do torneio continental.