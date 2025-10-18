SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior terá o retorno de jogadores importantes, mas também vive um "dilema defensivo" para escalar o Corinthians na partida contra o Atlético-MG, que ocorre neste sábado (18), na Neo Química Arena, a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo abre a 29ª rodada do Brasileirão.

Gustavo Henrique é ausência confirmada. Titular absoluto da equipe, o camisa 13 tomou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Santos e está suspenso.

André Ramalho tem poucas chances de atuar. Zagueiro com mais jogos pelo Alvinegro na temporada, ele está afastado desde o fim do mês passado com uma lesão na coxa - o atleta estava em processo de transição durante a semana e não reúne 100% das condições físicas.

Sem a dupla confirmada, Dorival tem João Pedro Tchoca, Cacá e Félix Torres como jogadores de origem para a posição - o primeiro vem ganhando espaço nas últimas semanas, enquanto os dois últimos são reservas pouco utilizados pelo técnico.

Raniele e Angileri também podem aparecer na escalação, principalmente se o sistema de três zagueiros for mantido. O volante e o lateral-esquerdo já atuaram improvisados no setor recentemente.

O quebra-cabeça contrasta com um trunfo para o Corinthians, que não tomou gol em casa em cinco dos últimos dez jogos: o desempenho ofensivo do Atlético-MG atuando longe do seu estádio, a Arena MRV, não empolga os torcedores.

O Galo só marcou duas vezes nos últimos cinco compromissos que fez como visitante nesta temporada: foram duas bolas na rede contra o Bolívar, há um mês, pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o último gol da equipe de Jorge Sampaoli fora de casa ocorreu no dia 10 de agosto, diante do Vasco.