SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Naturalizado italiano, Jorginho se consagrou multicampeão na Europa antes de desembarcar no Flamengo. Essa trajetória, porém, poderia ter sido diferente caso ele tivesse passado na peneira do Palmeiras, adversário deste domingo (19), às 16h, no Maracanã, em jogo com caráter de "decisão" do Campeonato Brasileiro.

O teste que Jorginho fez no Palmeiras foi ainda quando era adolescente, aos 13 anos. Natural de Imbituba, no interior de Santa Catarina, ele rumou com o pai para a capital paulista em busca do sonho de ingressar em um clube grande, mas a oportunidade não saiu como planejado e ele ouviu um "não" do Alviverde.

A reprovação palmeirense, inclusive, não foi a única. Ele também não foi aproveitado no São Paulo e no Internacional.

"O começo foi complicado. Meu pai me levou para São Paulo para fazer teste. Aí tentei no São Paulo, não deu certo. Tentei no Palmeiras, também não deu certo. Aí fui parar no Rio Grande do Sul, fui no Inter, e também não deu certo", declarou Jorginho.

Chateado com as reprovações, Jorginho retornou para sua cidade, mas foi resiliente. Ele se negou a desistir e seguiu atuando em torneios de escolinhas locais, até que a sorte lhe sorriu de um jeito pouco habitual.

"Sabe esses torneios de escolinha? Tinha um empresário que estava assistindo. Esse empresário era italiano e já tinha um projeto aqui no Brasil que estava selecionando os meninos para levar para esse alojamento que ele tinha. O projeto já era direto para começar na Itália", explicou.

"Tinha um treinador que já ensinava a parte tática, essa mentalidade europeia, e eu fui para lá quando tinha 13 anos. Fui morar nesse alojamento e fiquei dois anos com outros meninos da minha cidade."

Mesmo com os perrengues iniciais e o pedido da mãe para que retornasse ao Brasil, Jorginho foi firme e permaneceu na Itália até se estabelecer. Com descendência italiana, tirou passaporte e se naturalizou, trilhando uma história que contou com título da Champions League, da Liga Europa, do Mundial e da Eurocopa.

Uma nova tentativa de casamento entre as partes aconteceu no início deste ano. Em janeiro, intermediários levaram o nome de Jorginho para a diretoria do Palmeiras.

Na ocasião, o volante ainda estava no Arsenal, mas já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. O Alviverde, porém, não avançou nas conversas por dar preferência a Andreas Pereira, com quem acabou acertando posteriormente.