SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferroviária garantiu o terceiro lugar da Libertadores Feminina 2025 ao vencer o Colo-Colo por 1 a 0, neste sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol da vitória saiu logo no primeiro minuto de jogo.

A vitória da equipe paulista encerrou a invencibilidade de 37 partidas do time chileno. A atacante Kati precisou de apenas 50 segundos para balançar as redes. Em sua primeira tentativa no jogo, ela aproveitou uma falha da defesa adversária e marcou o único gol da partida.

Com o resultado, a Ferroviária manteve a tradição de boas campanhas no torneio continental. O clube de Araraquara tem oito participações na Libertadores e levantou o troféu duas vezes, em 2015 e 2020.

A equipe encerra a atual edição de forma invicta: foram quatro vitórias e dois empates. A eliminação ocorreu diante do Corinthians, nos pênaltis. A final da competição será disputada neste sábado, às 16h30, entre Corinthians e Deportivo Cali.

Agora, a Ferroviária se prepara para enfrentar o enfrenta o Realidade Jovem pelo Paulista. A partida ocorre no próximo dia 29.