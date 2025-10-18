LONDRES, REINO UNIDO (UOLFOLHAPRESS) - UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen não só venceu a sprint do GP dos Estados Unidos como viu ainda os dois pilotos que estão na sua frente na disputa pelo título, Oscar Piastri e Lando Norris, baterem ainda na primeira curva e abandonarem. Com isso, o piloto da Red Bull está a 53 pontos do australiano. Mas já marcou 51 pontos a mais que Piastri somente nas últimas quatro etapas.
George Russell foi o segundo com a Mercedes e Carlos Sainz, com a Williams, foi o terceiro. Gabriel Bortoleto largou em último depois de não conseguir marcar tempo na classificação da sprint, e chegou em 11º. O brasileiro perdeu rendimento nas voltas finais e reclamou via rádio que não estava conseguindo manter sua cabeça na posição reta.
Os carros voltam à pista ainda neste sábado (18), às 18h, pelo horário de Brasília, para a disputa da classificação para o GP dos EUA.
A batida entre os pilotos da McLaren vem depois de uma série de discussões internas na equipe para tentar estabelecer os limites de disputa entre os dois. Piastri tentou ir do lado de fora da primeira curva para o lado de dentro, mas quando mergulhou tocou-se com Nico Hulkenberg. Com o impacto, bateu também em Norris.
Não vi o incidente pela TV. Obviamente, eu tive uma largada muito boa. Nós dois freamos bem tarde na curva 1, e eu tentei cortar e fui acertado, então... não foi uma ótima maneira de começar o dia, mas preciso ver de novo [o que aconteceu].Oscar Piastri, após bater com o companheiro Lando Norris
Não faço ideia [do que aconteceu]. O que mais eu poderia ter feito? Preciso ver de novo, mas fui atingido, me tiraram da corrida, então não havia muito mais que eu pudesse ter feito.Lando Norris
LAP 1/19What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ
Hulkenberg, que largava em quarto, foi parar nas últimas posições, e todos os pilotos que escolheram o lado de dentro da primeira curva se deram bem. Após um longo período de Safety Cat para limpar todos os detritos, a sprint teve reinício com Verstappen na frente, seguido de perto por George Russell. Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Oliver Bearman completavam o top 8. Tsunoda e Bearman tinham largado nas últimas colocações.
Na volta 8, Russell tentou mergulhar por dentro na curva 12, vindo de muito longe, mas não conseguiu fazer a curva. Essa foi a única oportunidade que o piloto da Mercedes teve para tentar a vitória. Verstappen foi conseguindo abrir aos poucos e levou sua 13ª sprint na carreira.
Bortoleto escolheu o lado de fora na primeira curva, então não conseguiu aproveitar a confusão da largada para ganhar muitas posições. Ele estava sofrendo com o carro, dizendo via rádio que não estava conseguindo manter a cabeça reta. "Está pior do que em Montreal", disse ele, e ouviu do time que será possível tentar ajustes para antes da classificação.
O brasileiro foi testemunha ocular do segundo Safety Car da sprint, nas voltas finais, quando Lance Stroll mergulhou na curva 1 e acertou Esteban Ocon em cheio. Apenas 15 carros completaram a corrida de 19 voltas e ainda sob regime de SC.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SPRINT DO GP DOS EUA
1º Max Verstappen (Red Bull)
2º George Russell (Mercedes)
3º Carlos Sainz (Williams)
4º Lewis Hamilton (Ferrari)
5º Charles Leclerc (Ferrari)
6º Alex Albon (Williams)
7º Yuki Tsunoda (Red Bull)
8º Kimi Antonelli (Mercedes)
9º Liam Lawson (Racing Bulls)
10º Pierre Gasly (Alpine)
11º Gabriel Bortoleto (Sauber)
12º Isack Hadjar (Racing Bulls)
13º Nico Hulkenberg (Sauber)
14º Franco Colapinto (Alpine)
15º Oliver Bearman (Haas)
Abandonaram: Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin)