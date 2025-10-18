SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - eO Corinthians conquistou seu sexto título da Copa Libertadores Feminina neste sábado (18), o terceiro consecutivo, ao superar o Deportivo Cali, da Colômbia.

O clube do Parque São Jorge é o principal responsável pelo domínio brasileiro no torneio. Das 17 edições, 14 tiveram equipes do país como campeãs.

Chile, Paraguai e Colômbia, cada um com um troféu, são os únicos países que conseguiram desafiar a força dos times brasileiros.

CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES DO CAMPEONATO

2025 Corinthians, Brasil

2024 Corinthians, Brasil

2023 Corinthians, Brasil

2022 Palmeiras, Brasil

2021 Corinthians, Brasil

2020 Ferroviária, Brasil

2019 Corinthians, Brasil

2018 Atlético Huila, Colômbia

2017 Corinthians/Audax, Brasil

2016 Sportivo Limpeño, Paraguai

2015 Ferroviária, Brasil

2014 São José, Brasil

2013 São José, Brasil

2012 Colo-Colo, Chile

2011 São José, Brasil

2010 Santos, Brasil

2009 Santos, Brasil