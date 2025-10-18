SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - eO Corinthians conquistou seu sexto título da Copa Libertadores Feminina neste sábado (18), o terceiro consecutivo, ao superar o Deportivo Cali, da Colômbia.
O clube do Parque São Jorge é o principal responsável pelo domínio brasileiro no torneio. Das 17 edições, 14 tiveram equipes do país como campeãs.
Chile, Paraguai e Colômbia, cada um com um troféu, são os únicos países que conseguiram desafiar a força dos times brasileiros.
CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES DO CAMPEONATO
2025 Corinthians, Brasil
2024 Corinthians, Brasil
2023 Corinthians, Brasil
2022 Palmeiras, Brasil
2021 Corinthians, Brasil
2020 Ferroviária, Brasil
2019 Corinthians, Brasil
2018 Atlético Huila, Colômbia
2017 Corinthians/Audax, Brasil
2016 Sportivo Limpeño, Paraguai
2015 Ferroviária, Brasil
2014 São José, Brasil
2013 São José, Brasil
2012 Colo-Colo, Chile
2011 São José, Brasil
2010 Santos, Brasil
2009 Santos, Brasil