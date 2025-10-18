SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians conquistou neste sábado (18) o seu sexto título da Copa Libertadores feminina, isolando-se ainda mais como maior vencedor da competição. Na final, o clube paulista superou o Deportivo Cali, da Colômbia, nos pênaltis (5 a 3), após empate sem gols no tempo normal.

O clube do Parque São Jorge também ampliou o domínio brasileiro na competição, com o 14 título para o país em 17 edições do campeonato.

No tempo normal, o destaque ficou pela atuação das duas goleiras, que fizeram defesas difíceis e foram as principais responsáveis pelo placar ficar zerado.

O Corinthians, entanto, chegou a balançar a rede no primeiro tempo, com Érika, mas o lance foi anulado pela arbitragem após consultar ao VAR (árbitro de vídeo), que apontou uma participaçãi irregular de Vic Albuquerque, em posição de impedimento.

No segundo tempo tempo, com o cansaço das jogadores do Corinthians, o ritmo da partida ficou mais arrastado, levando a disputa para as penalidades, algo que não chegou a ser uma novidade para as duas equipes nesta reta final do torneio, já que as duas semifinais também foram decididas assim. A equipe brasileira superou a Ferroviária, enquanto a formação da Colômbia derrotou o Colo Colo (CHI).

Com uma premiação recorde para a competição, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) vai pagar US$ 2 milhões ao campeão e US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) para o vice.

Ferroviária fica com o terceiro lugar

Mais cedo, também neste sábado, a Ferroviária encerrou sua participação na Copa Libertadores de forma invicta, com o terceiro lugar. A equipe de Araraquara venceu o Colo Colo, do Chile, por 1 a 0, com um gol da atacante Júlia Beatriz.

O triunfo rendeu uma premiação de US$ 250 mil (R$ 1,3 milhões) ao clube brasileiro.

Em sua jornada na competição, o time paulista disputou seis jogos, somou quatro vitórias e dois empates. Na semifinal, acabou eliminado pelo Corinthians nos pênaltis depois do tempo regulamentar terminar com o placar de 1 a 1.

Ao longo de sua história, a Ferroviária teve oito participações na competição sul-americana e conquistou o título duas vezes, em 2015 e 2020. Em 2019 também chegou à final, mas ficou com o vice, superada pelo Corinthians.