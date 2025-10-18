(UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer a corrida sprint, Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position para o GP dos Estados Unidos, neste sábado (18) (22), com o tempo de 1min32s510.
Lando Norris, da McLaren completa a primeira fila, na segunda posição. Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar na terceira posição.
Gabriel Bortoleto terminou na 16ª posição. O piloto brasileiro da Sauber foi o primeiro do grupo de eliminados do Q1.
O GP dos EUA é neste domingo (19) (19). A largada no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, está marcada para 16h (de Brasília).
COMO FOI O Q1
Com pouco mais de três minutos de treino, Isack Hadjar, da Racing Bulls, rodou sozinho e acertou a barreira de proteção. Todos os pilotos foram para os boxes e só voltaram quando o carro do franco-argelino foi retirado da pista.
Max Verstappen, da Red Bull, fez o melhor tempo da primeira parte do treino, seguido pelas duas Mercedes, com George Russell, em segundo, e Kimi Antonelli, em terceiro.
Gabriel Bortoleto, da Sauber, fez apenas o 16º tempo e não avançou ao Q2. Além do brasileiro e de Hadjar (20º), Esteban Ocon (Haas), em 17º, Lance Stroll (Aston Martin), em 18º, e Alex Albon (Williams), em 19º, também ficaram fora da segunda parte do treino.
COMO FOI O Q2
Verstappen voltou a ser o mais rápido no segundo trecho do treino. Desta vez, Charles Leclerc, da Ferrari, fez o segundo melhor tempo, e Lando Norris, da McLaren, em terceiro.
Nico Hulkenberg (Sauber), em 11º, Liam Lawson (Racing Bulls), em 12º, Yuki Tsunoda (Red Bull), em 13º, Pierre Gasly (Alpine), em 14º, e Franco Colapinto (Alpine), em 15º, não conseguiram vaga no Q3.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA O GP DOS EUA:
Max Verstappen (Red Bull)
Lando Norris (McLaren)
Charles Leclerc (Ferrari)
George Russell (Mercedes)
Lewis Hamilton (Ferrari)
Oscar Piastri (McLaren)
Kimi Antonelli (Mercedes)
Oliver Bearman (Haas)
Carlos Sainz (Williams)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Nico Hulkenberg (Sauber)
Liam Lawson (Red Bull)
Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
Pierre Gasly (Alpine)
Franco Colapinto (Alpine)
Gabriel Bortoleto (Sauber)
Esteban Ocon (Haas)
Lance Stroll (Aston Martin)
Alexander Albon (Williams)
Isack Hadjar (Racing Bulls)