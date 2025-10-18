(UOL/FOLHAPRESS) - O Minas derrotou o Corinthians em casa na abertura do NBB 25/26 pelo placar de 83 a 81, em jogo pegado, com Davaunta Thomas, jogador do Corinthians sendo o cestinha da partida com 21 pontos.

A partida foi marcada por um equilíbrio enorme, com os times se revezando na liderança do placar em todos os quartos. Minas volta a quadra na segunda para jogar contra o São José, enquanto o Corinthians segue em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro na terça.

O JOGO

O 1º quarto começou com o Minas abrindo 6 a 0 com duas cestas de 3, mas logo o Corinthians encostou no placar e os dois times fizeram um primeiro período de jogo pegado, se revezando na liderança do placar e os ataques sendo muito eficientes. Assim, o time mineiro fechou o quarto liderando em 23 a 21, com Rafael Rachel se destacando por ter 100% de aproveitamento em arremessos até então.

O equilíbrio seguiu no 2º quarto e após o Corinthians conseguir abriu um 31 a 28, atuando bem na defesa, o Minas parou o jogo. Com o empate do time da casa em 33 a 33, foi a vez dos paulistas pedirem tempo. Os times jogavam muito bem e o alvinegro chegou a empatar em 40 a 40 com uma linda enterrada de Thomas, mas o jogo foi para o intervalo com 44 a 42 para o Minas. No placar do 2º quarto, a vitória foi corintiana por 22 a 21.

Ricardo Fischer, reforço do Minas para a temporada, fez um bom início de 3º quarto e deixou o seu time em vantagem, mas o trio Elinho, Clark e Thomas funcionava muito bem no lado paulista e o Corinthians conseguiu voltar a liderança do placar, tendo o final do período melhor e foi para o último quarto com 62 a 56 no placar.

Em busca da virada, a equipe minastenista começou o quarto com duas bolas de 3 pontos caindo e pouco tempo depois, empatou em 66 a 66, o que fez o Corinthians parar a partida. A parada deu certo e na volta, o Timão conseguiu abrir 71 a 66, fazendo o pedido de tempo mudar de lado. Faltando pouco mais de dois minutos, o Minas diminuiu para 76 a 75 e os paulistas voltaram a parar o jogo.

Nos últimos dois minutos, um time virava, depois o outro virava de volta. Com 1:05 na regressiva, Fischer converteu dois lances livres e empatou em 78 a 78. Só que faltando 27 segundos, o Corinthians perdeu um lance livre e Yuri converteu três pontos no lance seguinte, virando para 82 a 81. Os paulistas pediram tempo para desenhar a última jogada da partida e tentar a vitória. A jogada aconteceu, mas um toco de McCree deu um respiro pro clube da casa, que ainda converteu um lance livre pra fechar o placar em 83 a 81. Elinho ainda arremessou de longe faltando quatro segundos para virar o jogo, mas a bola não caiu e a torcida foi à loucura.