(UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Libertadores Feminina, o Corinthians garantiu vaga na primeira edição do Mundial de Clubes, que terá a fase final disputada em Londres, na Inglaterra, em 2026.

O QUE ACONTECEU

As Brabas entram direto na semifinal da competição, e enfrentam o Gotham FC. O time dos Estados Unidos venceu a Concachampions Feminina.

Do outro lado da chave está o Arsenal, campeão da Liga dos Campeões da Europa e anfitrião do torneio. As inglesas encaram o vencedor do duelo entre Wuhan Jiangda (CHN) e o representante africano do torneio, que será definido no dia 23 de novembro.

A primeira fase da competição já aconteceu. Em agosto, o Wugdan Jiangda venceu o Auckland United (NZL) por 1 a 0.

A fase decisiva da competição será disputada entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026. Até lá, o outro semifinalista já estará definido, em partida prevista para acontecer em dezembro.