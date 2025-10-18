(UOL/FOLHAPRESS) - Nove pessoas que assistiam a um torneio de beach tennis em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto (SP), ficaram feridas após parte da cobertura da arquibancada cair durante uma tempestade, neste sábado (18).

O acidente ocorreu na Arena Beach Ribeirão Preto, onde acontecia o Sand Series Ribeirão Preto. A cobertura da arquibancada central do local desabou sobre várias pessoas, com os ventos de mais de 60km/h registrados na região pelo site Climatempo.

A organização do evento informou que oito pessoas já receberam alta. Os nove feridos foram encaminhados à Unimed Ribeirão Preto, onde um deles permanece em observação.

Após o acidente, o local foi evacuado pelo corpo de bombeiros. Várias ambulâncias foram enviadas ao local para atender as vítimas.

