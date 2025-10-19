Fim de jogo e !!!!!Cruzeiro (@Cruzeiro) October 19, 2025
NO MINEIRÃO, O CABULOSO DERROTOU O FORTALEZA, POR 1 A 0, E SOMOU MAIS TRÊS PONTOS IMPORTANTES NO BRASILEIRO!!!!
CHRISTIAN MARCOU O GOL CELESTE!
#CRUxFOR | 1-0
A vitória do time comandado pelo técnico português Leonardo Jardim foi garantida graças ao faro de gol de Christian. O atacante Arroyo fez grande jogada pela ponta esquerda e cruzou para o meio da área, onde o volante teve liberdade para dominar, finalizar e superar o goleiro Brenno.
Timão triunfa
Mais cedo, na partida que abriu a 29ª rodada da competição, o Corinthians superou o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0 em Itaquera. O único gol da partida saiu aos 4 minutos da etapa final, quando o volante Maycon acertou uma pancada da intermediária para marcou um belo gol.
FIIIIIIIIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!! VITÓRIA DO TIMÃO NO BRASILEIRÃO!!!!
Corinthians 1 0 Atlético-MG
Maycon
O resultado deixou o Timão na 12ª posição da classificação com 36 pontos conquistados. Já o Galo permanece com 33 pontos, na 14ª colocação, após o revés.
