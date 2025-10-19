SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O triatleta Miguel Hidalgo garantiu o vice-campeonato mundial de triatlo, após terminar na quarta colocação na última etapa do WTCS, Circuito Mundial de Triatlo, em Wollongong, na Austrália, neste domingo (19).

A quarta posição na última etapa do Circuito Mundial garantiu a segunda posição geral a Hidalgo, que conquista o melhor resultado já alcançado por um triatleta brasileiro na história da modalidade.

Hidalgo celebrou o feito e agradeceu aos fãs:

"Estou muito feliz com o vice-campeonato, este foi o primeiro ano realmente brigando pelo título e, nos próximos anos, não vão faltar novas oportunidades. Estou orgulhoso do que fiz e quero agradecer a todo mundo que acordou às três horas da manhã para me assistir", disse Miguel Hidalgo.

Desde 2009, a World Triathlon utiliza o formato de circuito para coroar o campeão mundial da modalidade. São considerados os três melhores resultados do ano em etapas do Circuito Mundial ou em campeonatos continentais, além do desempenho no Finals.

A disputa deste final de semana marcou o encerramento da temporada mundial de triatlo.

Hidalgo chegou a Wollongong em segundo lugar no ranking, atrás do australiano Matthew Hauser, e com vantagem mínima sobre o português Vasco Vilaça.

Hidalgo precisou fazer uma prova de recuperação para garantir a segunda colocação no Mundial: o brasileiro encerrou a prova de natação em 26º lugar e perdeu ainda outras sete posições após a primeira transição. A distância para os líderes, onde estava Hauser, aumentou mais no ciclismo, chegando a 57 segundos ao final dos 40km.

Sob risco de ficar fora do Top 3 na temporada, Hidalgo saiu do 19º lugar ao fim do ciclismo para cruzar a linha de chegada em quarto (01:43:41), superando Vilaça no quilômetro final. A vitória da etapa ficou com o anfitrião Hauser (01:42:42), seguido pelo espanhol David Cantero (01:43:15) e pelo italiano Alessio Crociani (01:43:22).

"Precisei ter muito sangue frio, hoje não foi dos melhores dias para mim na natação e na bike. Em alguns momentos, estava virtualmente em quinto ou sexto lugar no campeonato. Mas consegui recuperar bem, tive um final de corrida muito bom. De qualquer maneira, se eu estivesse no grupo da frente, já seria impossível conquistar o título mundial, porque precisava colocar dois atletas entre mim e o Hauser", continuou Miguel Hidalgo, sobre a prova.

A temporada 2025 de Hidalgo no Circuito Mundial foi marcada pela consistência de resultados: vitória em Alghero, na Itália, prata em Karlovy Vary, República Tcheca, bronze em Yokohama. no Japão e na Riviera Francesa, quarto lugar em Hamburgo, Alemanha e no Finals em Wollongong, além da décima posição na etapa inaugural, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

O brasileiro somou 3.769,95 pontos, entre os 4.250,00 de Hauser e os 3.690,12 de Vilaça, consolidando o melhor resultado de um brasileiro na história do triatlo

Hidalgo agora vai disputar uma etapa da Copa do Mundo 'em casa, em Florianópolis, Santa Catarina, entre os dias 15 e 16 de novembro.