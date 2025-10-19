SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina iniciou a caminhada no Campeonato Mundial, que acontece em Jacarta, na Indonésia, na madrugada deste domingo. Nas apresentações nas eliminatórias, Caio Souza e Diogo Soares tiveram notas consistentes e vivem a expectativa de se classificarem para a final do individual geral.

O resultado só será confirmado na madrugada de hoje para amanhã (20), após a passagem de todos os países pelos aparelhos. O Brasil teve ainda as apresentações de Arthur Nory, Vitaliy Guimarães e Tomás Florêncio.

"Agora, é descansar, esperar a galera passar e ficar na expectativa. Almejamos pegar final no individual geral e nas argolas, quem sabe até um outro aparelho, mas sabemos que está difícil. Vamos esperar", disse Caio Souza, à CBG.

Caio terminou as classificatórias com a soma de 79,166 no individual geral. Ele ficou com 14,333 das argolas, 13,733 na barra fica, 13,700 nas barras paralelas, 13,100 no solo, 11,000 no cavalo com alças e 13,300 no salto, aparelho em que teve uma queda.

'Estou muito feliz com que apresentamos, muito feliz com a equipe. Claro que treinamos muito para poder chegar na hora da competição e fazer o mais perfeito possível. Estamos sujeitos a erros, mas estou muito feliz. Aparelho por aparelho eu fui tentando melhorar. Infelizmente, eu tive uma queda no salto, mas acho que minha argola foi o ponto alto", continua Caio Souza

Diogo Soares, por sua vez, somou 78,798. Ele obteve 13,866 na barra fixa, 13,666 nas barras paralelas, 13,533 no solo, 13,133 no cavalo com alças, 12,500 no salto e 12,400 nas argolas.

"Antes da competição, falei que, independentemente do que acontecer, já me sinto realizado por estar aqui fazendo geral, que era o que eu queria. Comecei bem, os aparelhos que mais treinei acho que deram resultado, que foi paralela, barra, solo e cavalo. Argola tenho de dificultar minha série ainda. O salto foi o que menos treinei e acho que também aconteceu o resultado. Temos de treinar mais, foi um erro bobo", segue Diogo Soares, à CBG.

"No geral, estou feliz de estar aqui. Primeiro ano do ciclo, acho que estamos começando com o pé direito. A expectativa, agora, é classificar para a final geral, queria muito uma final de barra", completou.

Um dos nomes mais experientes da seleção, Arthur Nory competiu na barra fixa e ficou com 13,400, longe da classificação.

Vitaliy Guimarães, que nasceu nos Estados Unidos e disputa o primeiro Mundial pelo Brasil, obteve 13.133 no cavalo com alças e 11.833 nas barras paralelas. Tomás Florêncio tirou 12.100 no solo e 12.766 no salto.