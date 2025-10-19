SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão está caindo nas graças da torcida do Chelsea e da imprensa da Inglaterra, que exaltou o comportamento 'humilde' e colocou o jovem como uma antítese de Neymar para o futuro da seleção brasileira.

O jovem brasileiro marcou seu primeiro gol com a camisa do Chelsea, o gol da vitória no clássico diante do Liverpool nos acréscimos, e está chamando a atenção de torcida e imprensa no país.

O jornal inglês 'The Sun' elogiou a postura do brasileiro na chegada ao Chelsea e projetou que Estêvão deve assumir cada vez mais protagonismo no clube de Londres e, principalmente, na seleção brasileira.

A matéria, assinada pelo jornalista Tim Vickery, aposta que Estêvão será mais importante para o Brasil na Copa do que Neymar, alfinetando o camisa 10 santista:

"Neste ponto, a oito meses do grande pontapé inicial, parece que Estevão será mais importante do que o sempre lesionado Neymar para a candidatura do Brasil à conquista da Copa do Mundo de 2026 -- o que mostra o quão rápido sua carreira está evoluindo", disse The Sun, sobre Estêvão.

Estêvão, inclusive, já revelou que Neymar é seu principal ídolo no futebol, ao lado de Messi. Apesar da idolatria, o jornal 'alerta' Estêvão para seguir um projeto de carreira diferente do caminho trilhado pelo astro:

"Além de inspiração, a carreira de Neymar também serve de alerta. Petulante demais, um estilo de jogo dependente demais de faltas, fácil demais para ir ao chão, preocupado demais com o estilo de vida de celebridade fora de campo. Algumas das pessoas por trás dos novos talentos do Brasil -- e hoje em dia todos eles vêm com uma equipe de apoio considerável -- estão ansiosas para garantir que esses excessos não sejam repetidos pela nova geração. Estevão é um exemplo disso. Ele parece estar à altura da fama de ser o talento mais promissor do Brasil desde Neymar", completa The Sun, sobre Estêvão e Neymar.

Estêvão também vem se firmando cada vez com Ancelotti. Com dois gols na goleada por 5 a 0 diante da Coreia do Sul, o jovem revelado no Palmeiras assumiu a titularidade e vive a expectativa de carimbar o passaporte para a Copa do Mundo.

A nota projeta ainda, além da evolução de Estêvão dentro de campo, uma gestão de carreira cuidadosa com a imagem do jovem fora de campo, que hoje é visto como 'humilde', sem polêmicas e 'pé no chão'.