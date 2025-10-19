SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A contagem regressiva para o milésimo gol de Cristiano Ronaldo está movimentando o mundo do futebol. Com o golaço marcado ontem (19), agora faltam 51 tentos para o português alcançar a marca de mil gols na carreira. A oito meses da Copa do Mundo, os fãs vivem a expectativa de CR7 marcar o gol histórico no Mundial. Será que dá tempo?

Cristiano Ronaldo chegou a 949 gols na carreira, aumentando sua vantagem como o maior artilheiro em atividade no futebol mundial. Cristiano é também o maior artilheiro da história do esporte, considerando apenas jogos oficiais.

Aos 40 anos, o português marcou 949 gols em 1291 jogos na carreira, o que resulta em uma média de 0,73 tentos por partida.

Se mantiver a média da carreira, Cristiano precisaria de aproximadamente 70 jogos até chegar ao gol 1000. No Al Nassr, a média é ainda melhor: com 0,85 gols por partida, a expectativa é que o astro português atinja a marca em 60 jogos.

A temporada saudita está apenas no início: o Al Nassr lidera a liga da Arábia com cinco vitórias nos cinco primeiros jogos. Se contar com a Copa AFC e a Copa do Rei Saudita, o Al Nassr ainda tem no mínimo 34 jogos para disputar até a pausa para a Copa do Mundo.

A seleção portuguesa tem mais duas rodadas de eliminatórias, contra Irlanda e Armênia, para garantir a vaga na Copa do Mundo. Portugal lidera o Grupo A das eliminatórias europeias, com 14 pontos.

Além disso, a seleção de Cristiano deve marcar amistosos de preparação para a Copa, e o Brasil é um dos adversários cotados para enfrentar os portugueses no ano que vem.

Caso Portugal confirme quatro amistosos nas datas Fifa de março e junho, Cristiano Ronaldo teria exatamente 40 jogos até começar de fato a Copa do Mundo, sem lesões ou suspensões.

Para chegar na Copa do Mundo com 999 gols e marcar e poder marcar o milésimo durante a competição, Cristiano precisaria melhorar sua média e marcar mais de um gol por jogo.

O português precisaria atingir uma média de 1.25 gol por partida, superior ao auge da carreira, no Real Madrid, quando marcou 450 gols em 438 jogos, alcançando uma média de 1,03 gol por jogo.