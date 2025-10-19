O brasileiro Marcus D´Almeida brilhou, neste domingo (19), no Finals de tiro com arco disputado em Najing (China). Na competição, que reúne os oito melhores do ranking mundial da modalidade, o carioca ficou com a medalha de prata após ser derrotado pelo norte-americano Brady Elison pelo placar de 6 a 4.

Saio dessa temporada com a sensação de dever cumprido. Foram muitos pódios, evolução constante e o retorno ao número 1 do ranking mundial. Os detalhes fizeram a diferença, e é neles que sigo trabalhando todos os dias. Obrigado por todo o apoio ao longo do ano. Foi só o primeiro ano do ciclo. Ainda temos muitos ouros pela frente, declarou o brasileiro após o feito.

Esta é a quarta oportunidade na qual Marcus D´Almeida vai ao pódio no Finals. O carioca também foi vice em 2014, campeão em 2023 e bronze em 2024.

