SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona anunciou a renovação de seus contratos de patrocínio máster e de direitos de nomeação do Camp Nou com o Spotify. O acordo prevê uma arrecadação de até 460 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) até 2034.

Pelos próximos anos, o patrocinador seguirá estampando sua marca nos uniformes de jogo e treino das equipes masculina e feminina, além de manter os naming rights do estádio reformado. O contrato prevê valores anuais que ultrapassam os 65 milhões de euros.

A parceria com a empresa de mídia começou em 2022 e estava previsto para durar até 2030. Na última semana, o clube espanhol e o patrocinador divulgaram a renovação do patrocínio.

A renovação foi anunciada após o Barcelona assumir a liderança do Campeonato Espanhol 2025/26, ao vencer o Girona por 2 a 1. O time volta a campo na terça-feira para enfrentar o Olympiacos pela Champions League antes de encarar o clássico contra o Real Madrid no próximo domingo.