SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo contou com o protagonismo de Pedro para vencer o Palmeiras neste domingo (19), por 3 a 2, no Maracanã, e acirrar a disputa pelo título na reta final do Campeonato Brasileiro. As duas equipes agora somam 61 pontos, com 28 das 38 rodadas disputadas.

Dono do melhor ataque da competição -52 gols, o time rubro-negro viu seu camisa 9 marcar um gol, dar uma assistência e sofrer o pênalti que ajudou a construir o resultado. Arrascaeta e Jorginho também balançaram as redes. Vitor Roque descontou para o time paulista, que segue na liderança por ter mais vitórias (19 a 18).

Nesta edição do torneio, o Flamengo liderou 16 das 28 rodadas e perdeu a ponta na 27ª, justamente para o Palmeiras.

A vitória deste domingo ampliou o bom retrospecto recente do clube carioca no confronto. Nos últimos dez duelos, foram quatro vitórias do Flamengo, quatro empates e apenas duas vitórias do Palmeiras. Em 2025, os rivais se enfrentaram duas vezes --e o time da Gávea venceu ambas. No primeiro turno, em São Paulo, o placar foi 2 a 0.

No Maracanã, o Flamengo segue invicto contra o Palmeiras desde dezembro de 2015, quando a formação paulista venceu por 2 a 1, também pelo Brasileiro. De lá para cá, como mandante, o rubro-negro perdeu apenas uma vez -no Mané Garrincha, em Brasília--, somando cinco vitórias e quatro empates.

O triunfo deste domingo foi encaminhado ainda no primeiro tempo. Apesar do bom início palmeirense, o Flamengo abriu o placar em seu primeiro ataque: aos nove minutos, Arrascaeta recebeu passe de Pedro e finalizou sem chances para o goleiro Carlos Miguel.

Estreante do dia, o ex-corintiano, de volta ao futebol brasileiro após passagem pela Inglaterra, foi mero espectador na etapa inicial, sem realizar nenhuma defesa.

O Palmeiras chegou ao empate aos 24 minutos, com Vitor Roque, de cabeça. Mas o Flamengo voltou à frente aos 42, quando Jorginho converteu o pênalti sofrido por Pedro. Três minutos depois, foi a vez do próprio camisa 9 deixar sua marca após uma trama rápida do ataque rubro-negro.

O segundo tempo foi mais truncado, e somente nos acréscimo a rede voltou a balançar, quando o zagueiro Gustavo Gómez descontou e foi o segundo do time paulista.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (23), contra a LDU, do Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Pelo Brasileiro, o time enfrenta o Cruzeiro no domingo (26).

O Flamengo, por sua vez, encara o Racing, da Argentina, na quarta-feira (22), pela semifinal do torneio continental, e depois enfrenta o Fortaleza, no sábado (25), pelo Nacional.