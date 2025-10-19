AUSTIN, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP dos Estados Unidos de ponta a ponta, com Lando Norris em segundo com a MmcLaren e Charles Leclerc em terceiro com a Ferrari. O líder do campeonato, Oscar Piastri, foi apenas o quinto e o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 18º.
Com o resultado, Verstappen agora está a 40 pontos de Piastri, com cinco corridas para o final. O tetracampeão tirou 64 pontos da vantagem do australiano apenas nas últimas quatro corridas, o equivalente a mais de duas vitórias e um quarto lugar.
Piastri, que tinha 34 pontos de vantagem para Lando Norris após o GP da Holanda, no final de agosto, agora tem 14 pontos a mais que o companheiro de McLaren, que não conseguiu superar nas quatro corridas disputadas desde então.
Leclerc into P2!Let's take a look at how the Grand Prix started... #F1 #USGP pic.twitter.com/m040BRcqWr
Leclerc facilitou a vida de Verstappen ao segurar Norris por praticamente toda a corrida. Ele passou o inglês na largada, e se defendeu bem dos ataques do piloto da McLaren até ser ultrapassado na volta 21. Enquanto isso, o piloto da Red Bull abria 9s5 de vantagem.
Quando todos fizeram suas paradas no box, Norris voltou a ficar atrás de Leclerc, enquanto Verstappen só administrava os pneus. E o piloto da McLaren passou a Ferrari com cinco voltas para o final.
Já Piastri largou em sexto e terminou em quinto. O australiano ficou a prova inteira entre Lewis Hamilton e George Russell. Ele chegou a se aproximar bastante de Hamilton no final, mas não o bastante para atacar o britânico.
A equipe de Bortoleto, a Sauber, voltou aos pontos com Nico Hulkenberg, que foi oitavo e não pontuava desde seu pódio, no GP da Grã-Bretanha, em julho.
Mas o brasileiro não teve um bom fim de semana, foi um dos dos dois pilotos que fizeram duas paradas, e terminou em penúltimo entre os pilotos que completaram a prova, passando Pierre Gasly no início da última volta..
A corrida teve apenas um abandono, de Carlos Sainz, que se tocou com Kimi Antonelli em uma tentativa de ultrapassagem.
CONFIRA O RESULTADO DO GP DOS ESTADOS UNIDOS:
1º Max Verstappen (Red Bull)
2º Lando Norris (McLaren)
3º Charles Leclerc (Ferrari)
4º Lewis Hamilton (Ferrari)
5º Oscar Piastri (McLaren)6º George Russell (Mercedes)
7º Yuki Tsunoda (Red Bull)
8º Nico Hulkenberg (Sauber)
9º Oliver Bearman (Haas)
10º Fernando Alonso (Aston Martin)
11º Liam Lawson (Racing Bulls)
12º Lance Stroll (Aston Martin)
13º Kimi Antonelli (Mercedes)
14º Esteban Ocon (Haas)
15º Alex Albon (Williams)
16º Isack Hadjar (Racing Bulls)
17º Franco Colapinto (Alpine)
18º Gabriel Bortoleto (Sauber)
19º Pierre Gasly (Alpine)
Abandonou: Carlos Sainz (Williams)