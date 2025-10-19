(UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o São Paulo por 3 a 0, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia.
Os gols do Mirassol foram anotados por Alesson, Reinaldo e Carlos Eduardo. O primeiro foi marcado aos 35 segundos de jogo, sendo o mais rápido do Campeonato Brasileiro.
O Mirassol venceu mais uma partida em casa e ?junto com o Flamengo? ainda não perdeu sob seus domínios no campeonato. São 15 jogos, dez vitórias e cinco empates.
Com o triunfo, o Mirassol segue consolidado no G4, com 52 pontos. O Botafogo, quinto colocado, tem 46.
Já o São Paulo segue em má fase, chegando à quarta derrota nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O Tricolor fica em oitavo lugar, com 38 pontos.
O São Paulo tentará se recuperar contra o Bahia, no Morumbis, no sábado. Enquanto o Mirassol visita o Sport, no mesmo dia.
GOL MAIS RÁPIDO DO BRASILEIRO
O Mirassol abriu o placar aos 35 segundos de jogo, com Alesson, anotando o gol mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro. O posto pertencia ao gol de Gabriel Menino, que marcou 38 segundos, contra o Vasco, pela 19ª rodada.
O tento anotado abriu caminho para a vitória do Mirassol, que segue em busca de uma vaga inédita da Libertadores. O triunfo faz com que o Mirassol siga invicto em casa no Brasileirão. Em 15 jogos, são dez vitórias e cinco empates.
A equipe do interior de São Paulo não perde em casa desde o dia 23 de fevereiro, quando foi derrotada pelo Palmeiras, pelo Paulistão.
LANCES IMPORTANTES
1x0: O Mirassol abriu o placar aos 35 segundos de jogo, marcando o gol mais rápido do Brasileirão. Gui Marques econtrou Reinaldo, que cruzou da esquerda. A bola passou pela defesa e chegou para Alesson cabecear sozinho e superar Rafael.
Quase o segundo: Após falta cobrada na área e disputa por cima, Cristian teve oportunidade cara a cara com Rafael, mas o goleiro tricolor cresceu para evitar o segundo gol do Mirassol.
Do meio da rua: Lucas aproveitou erro de passe e recuperou a bola no meio do campo, tentando surpreender Walter com um chute de muito longe. A bola passou perto do travessão.
Mais uma do Mirassol: Os donos da casa tiveram mais uma chance em cobrança de escanteio que Alesson cabeceou na primeira trave, mas Rafael foi bem no lance e conseguiu segurar.
2x0: Carlos Eduardo e Alan Franco disputaram bola na área do São Paulo, e o zagueiro tricolor puxou o calção do atacante do Mirassol. Após revisão no VAR, o árbitro Matheus Candançan marcou pênalti. Na batida, Reinaldo bateu com força e ampliou.
Em cima da linha: Tapia cruzou da esquerda, e Marcos Antônio desviou perto de Walter, que fez boa defesa. Na sobra, a bola ia entrando, mas Reinaldo ficou na linha do gol e tirou.
Sem direção: Aos sete minutos da segunda etapa, Maik chegou na linha de fundo e cruzou para trás. Tapia pegou mal na bola e isolou.
3x0: Aos 16, Reinaldo cobrou falta na área, e Lucas tentou afastar de cabeça, mas a bola pegou no braço do atacante do São Paulo. Após revisão, foi marcado outro pênalti. Carlos Eduardo deslocou Rafael e fez o terceiro do Mirassol.
Walter cresceu: Após cruzamento na área, Arboleda desviou para Marcos Antônio, que dividiu com o goleiro Walter. Na sobra, a zaga do Mirassol afastou.
Perdeu sozinho: Danielzinho recebeu sem marcação na área, tentou de primeira e mandou para fora.
Quase o quarto: No final, Renato Marques ainda teve chance cara a cara com Rafael, mas o goleiro do São Paulo defendeu.
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Árbitro: Matheus Candançan (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)Gols: Alesson, aos 35 segundos do 1º tempo; Reinaldo, aos 34 minutos do 1º tempo; Carlos Eduardo, aos 23 minutos do 2º tempo (MIR)
Amarelos: Neto Moura, Yago Felipe e Carlos Eduardo (MIR); Ferraresi, Arboleda e Enzo Díaz (SAO)
MIRASSOL
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gui Marques (Shaylon); Carlos Eduardo (Matheus Bianqui), Alesson (Yago Felipe) e Cristian (Renato Marques). T.: Rafael Guanaes.
SÃO PAULO
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik (Maílton), Bobadilla, Marcos Antônio (Alisson), Pablo Maia e Enzo Díaz; Lucas Moura (Rigoni) e Tapia (Luciano). T.: Hernán Crespo.