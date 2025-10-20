(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo diminuiu a diferença para o Palmeiras e praticamente empatou Nas probabilidades de título ao vencer o rival na 29ª rodada do Brasileiro. Os dados são do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A rodada será finalizada nesta segunda-feira (20) com Santos x Vitória, Juventude x Bragantino, e Vasco x Fluminense.

BRIGA PELO TÍTULO

Se antes o Palmeiras estava em grande vantagem, agora a vantagem para o Fla é mínima. No confronto direto da rodada 29, o Rubro-Negro venceu o Verdão por 3 a 2 no Maracanã.

Palmeiras e Flamengo somam 97% das possibilidades de título, de acordo com a pesquisa. O cálculo é de 48,7% para a equipe paulista contra 48,3% para os cariocas.

O Cruzeiro teve um aumento, mas segue distante da briga. A Raposa venceu o Fortaleza no sábado por 1 a 0 e chegou a 2,8% de chances.

TÍTULO:

Palmeiras - 48,7% (era de 68,3% na rodada anterior)

Flamengo - 48,3% (era de 29,8%)

Cruzeiro - 2,8% (era de 1,8%)

Mirassol - 0,23% (era de 0,16%)

Bahia - 0,011% (era de 0,012%)

Fluminense - 0,004% (era de 0,004%)

Botafogo - 0,002% (era de 0,001%)

E REBAIXAMENTO?

A situação do Sport ficou pior após a derrota para o Internacional na noite de domingo. O Leão da Ilha agora tem 99,81% de probabilidade de ser rebaixado.

Juventude e Fortaleza seguem com grande risco e cada um tem mais de 90% de chance de queda. O Tricolor perdeu na rodada, enquanto o time gaúcho joga na segunda.

Santos e Vitória também jogam nesta segunda-feira (20) em briga direta para fugir do Z4. O Peixe entra no jogo com 16,5% de chances de rebaixamento contra 68,1% do Leão da Barra.

O Corinthians reagiu e viu a chance de rebaixamento cair para 4,2%. O Timão venceu o Atlético-MG, que aumentou a possibilidade de queda para 10,4%.

REBAIXAMENTO:

Sport - 99,81% (era de 99,32% na rodada anterior)

Juventude - 94,1% (era de 94,1%)

Fortaleza - 90,7% (era de 86%)

Vitória - 68,1% (era de 65,5%)

Santos - 16,5% (era de 16,8%)

Atlético-MG - 10,4% (era de 7,1%)

Ceará - 5,3% (era de 2,6%)

Internacional - 4,4% (era de 11,8%)

Corinthians - 4,2% (era de 10,9%)

Bragantino - 2% (era de 2,1%)

Grêmio - 1,8% (era de 1,8%)

São Paulo - 1,3% (era de 0,79%)

Vasco - 1,3% (era de 1,3%)

Fluminese - 0,011% (era de 0,009%)

Bahia - 0,001% (era de 0,001%)