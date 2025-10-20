RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil terá dois representantes na final do individual geral do Mundial de ginástica artística. Caio Souza e Diogo Soares confirmaram a vaga nesta manhã (20), após finalização da fase de classificação, e vão ter a chance de brigar por medalha.

Caio Souza também avançou à decisão nas argolas, feito inédito na carreira dele.

A final do individual geral do masculino será na quarta-feira (22), a partir das 8h30 (horário de Brasília). O torneio acontece em Jacarta, na Indonésia.

O QUE ACONTECEU

Os brasileiros conseguiram as melhores classificações pessoais no Mundial. Caio avançou em oitavo, enquanto Diogo Soares ficou em 10º.

Caio somou 79.166 pontos nos seis aparelhos e 14.333 pontos nas argolas. Ele já tinha sido finalista no individual, no salto e nas paralelas.

Diogo Soares obteve 78.798 pontos no geral. Ele foi finalista do individual geral nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris.

O Brasil teve ainda apresentações de Arthur Nory, Tomás Florêncio e Vitaliy Guimarães. Nory disputou na barra fixa, enquanto Vitaliy esteve no cavalo com alças e paralelas. Tomás se apresentou no solo e salto.