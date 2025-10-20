SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um curto espaço de tempo, o Palmeiras viveu lados opostos das controvérsias de arbitragem no Campeonato Brasileiro, e agora direciona suas atenções para uma semana decisiva, com confrontos pela Libertadores e pelo Brasileirão.

DOIS LADOS DA MOEDA

A sequência de eventos começou após a vitória de 3 a 2 sobre o São Paulo, pela 27ª rodada. As reclamações do Tricolor contra a arbitragem culminaram com a CBF a afastando o árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva. Diante dos protestos do rival, o Palmeiras divulgou uma nota oficial em tom duro, onde criticou o que chamou de "pressão descomunal" e o "intuito de instaurar o caos" por parte de alguns clubes. O alviverde defendeu sua "virada épica" no clássico e falou em "hipocrisia" novamente, citando lances desfavoráveis ao próprio time no Choque-Rei.

A situação mudou drasticamente no último domingo, quando o Palmeiras se viu na posição de vítima após a derrota por 3 a 2 para o Flamengo. O lateral Piquerez e o auxiliar técnico João Martins foram expulsos por protestos direcionados ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, que justificou as advertências em súmula. As queixas do clube se concentraram em dois lances no primeiro tempo: um possível pênalti não marcado em Gustavo Gómez e a penalidade máxima assinalada a favor do Flamengo, que gerou o segundo gol rubro-negro.

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, criticou o desempenho da arbitragem e, ao mesmo tempo, rebateu as ironias do técnico Filipe Luís e do diretor José Boto, do Flamengo. Barros classificou a postura dos flamenguistas como "falta de ética" e citou novamente "hipocrisia", lamentando que as acusações contra o Palmeiras tenham ocorrido "depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo". Barros informou ainda que as discussões sobre os erros serão levadas à Comissão de Arbitragem da CBF, mantendo a linha de buscar os "fóruns adequados".

O elenco alviverde também fez quórum nas críticas à arbitragem. Na saída de campo, o zagueiro Gustavo Gómez chamou Wilton de "um dos árbitros mais soberbos do mundo" e afirmou que ele parece ter "problemas com o sucesso do Palmeiras".

O [Wilton Pereira] Sampaio é um bom árbitro, mas é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase oito anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. O que acontece no campo fica em campo. Não vou falar.Gustavo Gómez, ao Premiere

SEMANA DECISIVA

Com o extracampo pesado após as trocas de farpas e contestações, o time de Abel Ferreira agora precisa se concentrar nos próximos desafios. O Palmeiras tem pela frente o confronto de ida da semifinal da Copa Libertadores contra a LDU, em Quito, na próxima quarta, e mais uma pedreira no domingo, contra o Cruzeiro, de olho no título brasileiro.

No entanto, a saga alviverde não será fácil. Além do desgaste com a viagem ao Equador, Abel terá de administrar o desfalque de Piquerez contra o terceiro colocado da competição nacional.

Vamos nos preparar a partir de agora. Não pensei ainda nesse jogo [contra a LDU]. Os objetivos dessa competição nós já traçamos.Abel Ferreira, após Flamengo 3 x 2 Palmeiras