(UOL/FOLHAPRESS) - O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina e a namorada, a bailarina Isabella Arantes, estão esperando o primeiro filho. O casal compartilhou a novidade neste domingo, em publicações nas redes sociais, confirmando os rumores que circulavam desde o início do fim de semana.

O QUE ACONTECEU

Em um post no Instagram, Medina apareceu abraçando a barriga da namorada ?uma imagem que rapidamente levantou especulações entre fãs e amigos.

Pouco depois, o surfista "confirmou" a notícia com bom humor, publicando a foto de um ultrassom em que o bebê aparece sobre uma prancha de surfe, numa clara referência à sua vida no mar.

A postagem rapidamente viralizou e o casal recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho.

Em um perfil fechado, Isabella comentou o momento e contou que pretende compartilhar mais detalhes em breve.

Meu celular está travando, mas é isso? agora as conversas por aqui vão ser sobre bebê e criança. A mãe tá on Isabella Arantes

De forma bem-humorada, a bailarina também revelou que a ideia era esperar um pouco mais para o anúncio oficial. "Quero matar ele que postou. Era pra esperar o ensaio", brincou.

Medina e Isabella assumiram o namoro publicamente no fim de agosto, mas os rumores sobre a relação já circulavam desde junho. Esta será a primeira vez que o surfista, de 31 anos, será pai.