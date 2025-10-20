RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Se Filipe Luís esperava que o campo falasse, os últimos dois jogos foram "gritos" de Pedro pedindo passagem e justificando as oportunidades como titular no ataque do Flamengo.

O camisa 9 fez partidas de destaque contra Botafogo e Palmeiras, dois clássicos em um momento agudo da temporada.

O bom momento do centroavante do Fla é um ressurgimento após ser sacrificado pela expulsão precoce de Danilo diante do Bahia e ter sido preterido diante do Corinthians.

O que chama a atenção no jogo de Pedro é como ele tem tratado bem a bola e também correspondido às funções sem ela. Mesmo no entra e sai do time, são 12 gols no Brasileirão ? três a menos que os artilheiros Arrascaeta e Kaio Jorge.

No jogo contra o Palmeiras, o leque foi completo. Ele deu assistência para o primeiro gol, sofreu o pênalti do segundo e arrancou para concluir de forma certeira no terceiro. Sem contar o quanto de jogo gerou com os movimentos emprestados do futsal.

"É uma atuação muito boa, não só minha, mas de toda a equipe. Foi um grande duelo. Foi um resultado muito importante, fundamental para colar neles ali e continuar na briga pelo título. Espero poder manter essa sequência com bons jogos, como a gente vem fazendo", disse o atacante, que foi substituído por Bruno Henrique só aos 39 minutos do segundo tempo.

Filipe Luís se rendeu ao desempenho recente de Pedro, mas tem reforçado que suas convicções falam mais alto, de acordo com o adversário, quando a opção for não usar Pedro como titular.

Contra o Cruzeiro, Filipe usou Plata sob o argumento de explorar as costas da defesa: 0 a 0. Contra o Corinthians, Bruno Henrique foi titular, com o Fla acreditando que poderia ter bolas longas em velocidade para explorar: virada no sufoco.

Mas, dentro de um trabalho coletivo, Pedro quem foi crucial para a média de gols voltar a crescer nos últimos jogos.

Por isso, o técnico do Flamengo disse que o centroavante é digno de ser considerado por Carlo Ancelotti para defender a seleção na Copa do Mundo novamente.

"Ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística, foi perfeito em todos os aspectos do jogo", resumiu Filipe Luís.

A expectativa agora é transportar a boa sequência para a Libertadores. Quarta-feira, tem o jogo de ida da semifinal diante do Racing.

A fase de desempenho ruim nos treinos ficaram para trás. O GPS e o campo estão falando a favor do camisa 9.