(UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Corinthians contra o Atlético-MG, no último sábado (18), foi a primeira partida na qual o trio ofensivo do Timão ?formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay? atuou como titular no Campeonato Brasileiro.

RESPONSABILIDADE PELO ATAQUE

Com o trio junto, o Corinthians dominou o Galo e venceu por 1 a 0, mas perdeu algumas oportunidades durante a partida. Ao comentar sobre a relação que eles têm, Garro aceitou a missão da responsabilidade ofensiva do time.

"A relação é muito boa com todo o time. A nossa importância é a mesma que qualquer jogador tem. Entendo a responsabilidade que a gente carrega, mas acho que o Corinthians é o time completo que está jogando, e é por esse caminho que a gente trabalha", disse Garro,

O trio GYM sofreu com lesões durante todo o ano, com os três lesionados durante períodos diferentes. Além disso, as constantes convocações de Depay para a seleção holandesa também fazem com que uma sequência não consiga ser criada.

O mais recente a se recuperar foi Garro, que voltou ao time titular na última partida. Ele acredita que superou os problemas físicos e estará disponível para formar o trio de ataque na reta final do Brasileiro.

"Sempre quero jogar. Hoje (sábado) era um jogo para jogar 30 ou 40 minutos, mas a conversa com o Dorival foi boa, e chegamos no acordo de eu começar jogando e ir falando se sentia alguma coisa. Fisicamente estou bem, trabalhei muito nesse tempo que não estive jogando e acho que chegou o momento de jogar todas as partidas por 90 minutos", disse drigo Garro

PROMESSA VÊ ESPAÇO DIMINUINDO

A disponibilidade do trio pode fazer com que uma peça que estava em ascensão no Corinthians perca um pouco de espaço. Gui Negão, de 18 anos, estava sendo titular, principalmente durante as ausências de Yuri e Memphis.

O jovem esteve entre os titulares em dez dos últimos 12 jogos do Corinthians. Não jogou contra o Sport, por suspensão, e iniciou a partida contra o Galo no banco, entrando aos 33 minutos do segundo tempo.

O atacante marcou cinco gols e deu duas assistências, aproveitando a oportunidade que teve com os desfalques.

Depois de 22 ou 23 partidas, tivemos esses três jogadores juntos pela primeira vez. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e, às vezes, poucos se lembram dessas situações. Fomos buscar alguns garotos da base, que ninguém acreditava nem sabia quem eram, e esses garotos vêm nos dando uma resposta.Dorival Júnior

No mesmo recorte de jogos, Garro e Yuri foram os que estiveram mais presentes, em sete jogos cada. O argentino anotou um gol e deus três assistências, enquanto o camisa 9 balançou as redes duas vezes e deu um passe para gol.